В Московской области в проекте «Активное долголетние» участвуют уже более 210 тысяч пожилых людей

Фото пресс-службы Правительства МО

Количество пожилых жителей Московской области, которые посещают занятия и группы «Активного долголетия», превысило 210 тысяч человек. Напомним, стать участниками проекта могут мужчины 60+ и женщины старше 55 лет. В клубах, работающих во всех муниципалитетах Подмосковье, пожилым людям предлагают занятия по десяткам направлений - от базовых курсов компьютерной грамотности до шитья, от скандинавской ходьбы до совместных поездок на комфортабельном автобусе по туристическим достопримечательностям области (и это все оплачивают подмосковные власти).

- С начала года в проект «Активное долголетие» пришло свыше 100 тысяч жителей старшего поколения, а число участников проекта превысило 210 тысяч человек! - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Фото пресс-службы Правительства МО

По статистике, каждый месяц в проект записываются около 5 тысяч новичков. При этом активнее всего программы «Активного долголетия» посещают пенсионеры из Сергиева Посада, Орехово-Зуево и Пушкино.

- За осенний сезон активности посетили свыше 66 тысяч человек, - уточнила Ирина Каклюгина. - Проект становится все более популярным, а возможностей для досуга все больше.

Как отмечают в Министерстве социального развития Московской области, занятия в клубах «Активного долголетия» ведут опытные специалисты и тренеры.

Стать участником проекта можно записавшись через портал dolgoletie.mosreg.ru