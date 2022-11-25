В Подмосковье готовят специалистов для импортозамещающих заводов

Фото пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

В Московской области бум на запуск новых импортозамещающих производств - вместо покинувших рынок зарубежных компаний приходят российские заводы. При этом у предприятий есть запрос на подготовку новых кадров. И тут на помощь приходят подмосковные колледжи.

- В настоящий момент для реализации проекта по подготовке кадров для подмосковных импортозамещающих предприятий заключено уже более 50 соглашений между инвесторами и образовательными учреждениями Московской области, - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Новыми участниками этой программы стали Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) и Серпуховский колледж.

СЛЗ запускает производство современных моделей лифтов, которые ранее завозились в Россию из-за границы. Студенты Серпуховского колледжа 3 и 4 курсов будут проходить на заводе производственную практику. После выпуска они смогут трудоустроиться на предприятие.

- В течение 2023 года на производстве планируется создать 500 новых рабочих мест.

Как сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки, 14 проектов по импортозамещению реализовали в Подмосковье за последние пять месяцев. Инвесторы вложили в эти проекты 3,8 млрд рублей.