В новом арт-кластере Московского Политеха открылась уникальная выставка советских художников

Более 50 картин, написанных с конца 60-х до начала 80-х годов, отражают историю и настроение жителей СССР той эпохи. Фото: пресс-служба Московского Политеха.

В Московском Политехе появился собственный арт-кластер: новая площадка предназначена для проведения выставок, культурных мероприятий и творческих встреч. Свою работу «АРТ Политех» начал с уникальной выставки «Россия глазами Советских художников». Более 50 картин, написанных с конца 60-х до начала 80-х годов, отражают историю и настроение жителей СССР той эпохи. «Гагарин в Артеке», «Кутузов», «Парк Горького» - эти и другие полотна рассказывают о жизни советского общества. Экспозицию можно будет посмотреть до 24 декабря.

«Прошло уже достаточно времени, чтобы мы на расстоянии смогли по достоинству оценить живопись соцреализма и определили ее место в истории отечественной культуры, - отметила эксперт Министерства культуры РФ Ирина Дмитриевич. - Представленные сегодня работы, прежде всего, отражают свое время – в этом и есть их ценность. Когда понимаешь, что каждая эпоха предлагает художникам свои темы, обстоятельства, то видишь уже не авторов заказных работ, производственные и исторические сюжеты, а видишь живописцев, которые создавали качественную профессиональную реалистическую живопись».

Новое выставочное пространство «АРТ Политеха» площадью более 2 тысяч квадратных метров разместилось в одном из корпусов вуза на Автозаводской. Фото: пресс-служба Московского Политеха.

Новое выставочное пространство «АРТ Политеха» площадью более 2 тысяч квадратных метров разместилось в одном из корпусов вуза на Автозаводской. Арт-кластер станет точкой притяжения для творческой молодежи, площадкой для дискуссий и демонстрации новых тенденции. Для этого в «АРТ Политехе» оборудовали лекционные и медиазалы.

«Мы очень долго думали, где сделать такое пространство, в котором нашему вузу и всем творческим специальностям было бы интересно выставляться, видеть искусство, встречаться. И пришли к выводу, что пространство на Автозаводской – самое подходящее, - рассказала начальник отдела культурных программ и современных выставочных технологий «Арт политех» Елена Рябова. - Оно, как вы видите, объединяет весь университет. Будете приходить и наслаждаться искусством, общением, выставками, концертами. Пройдет еще некоторое время, и мы откроем зал для наших концертов».

Экспозицию можно будет посмотреть до 24 декабря. Фото: пресс-служба Московского Политеха.

В одном из залов арт-кластера проходит выставка работ студентов Института графики и искусства книги имени В.A. Фаворского. Их объединяет одна тема - «Любовь». Учащиеся одного из факультетов Московского Политеха представили свои творения, выполненные в разных художественных техниках.