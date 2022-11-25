"Это просто ближневосточный Гарри Поттер": в Зарядье прозвучала необычная премьера

Фото Евгения ЕВТЮХОВА, предоставлено пресс-службой фестиваля Vivacello

На фестивале Vivacello мне довелось побывать впервые, несмотря на то, что мероприятию уже очень много лет. В 2008 году наш виолончелист Борис Андрианов решил "Как так? почему везде в Европе фестивали виолончельной музыки есть, а у нас - нет". И с тех пор у нас тоже появился.

Так что в этом году "Вивачелло" проводится уже в четырнадцатый раз. В Зарядье, где проходят концерты - шапке негде упасть. Потому что виолончель - инструмент страшно модный и популярный. Даже далекие от музыкальной жизни граждане, наверняка, вспомнят финскую группу "Апокалипика" с четырьмя виолончелями или двух хорватских красавцев из группы "2CELLO". Непонятно, чем больше играют хорватские парни: лицом или смычком, но 244 миллиона просмотров у клипа Thunderstruck впечатляют.

Фестиваль действительно отличается от многих музыкальных событий. Порадовала заботливая доброжелательность. Что греха таить, часто на концертах приходится сидеть дуб дубом, как тот набоковский герой, который абсолютно не понимал музыку и все произведение развлекался тем, что пялился на одну женщину. На "Вивачелло" же соединили в одном концерте ликбез и музыкальную часть, сопроводив каждый концерт ведущим-популяризатором, который очень доступно рассказывает о том, что сейчас прозвучит и на что следует обращать внимание.

В частности, на концерте 23 ноября этим ведущим был Артем Варгафтик. Он так проникновенно рассказал про Гайдна и произведение "Семь последних слов Спасителя на кресте" - что все все поняли и даже заплакали на последней части "Землетрясение".

- И хлопают и хлопают, хоть кол им на голове теши, - часто ругают наших простодушных слушателей высоколобые музыканты.

На "Вивачелло" же решили проблему аплодисментов между частями легко и просто. Во-первых, предупреждают в самом начале, сколько будет частей. Во-вторых, порядковый номер части и название появляется на большом экране.

- Я благодарен вам за сдержанность, которую вы проявили, не аплодируя между частями. И хотел бы выразить сдержанный оптимизм, что это качество нам не изменит во втором отделении, - похвалил зал добродушный Варгафтик.

Фото Евгения ЕВТЮХОВА, предоставлено пресс-службой фестиваля Vivacello

И как такому отказать.

Первое отделение - произведение, за которое Гайдн получил шоколадный торт

Солистом на всех концертах традиционно является виолончелист Борис Андрианов, а вот обрамление у него разное. На сей раз это был ансамбль Questa Musika и молодой дирижер Филипп Чижевский. Причем, все участники ансамбля играли стоя, а Андрианов - сидел, как король на троне.

В первом отделении звучали "Семь слов нашего спасителя на кресте". Это произведение Гайдна было настолько спорным, что до сих пор специалисты не понимают: это был провал или вершина творчества.

Гайдн взялся за работу, которую никто не хотел тащить. Один испанский священник сказал: Мне, мол, надоели традиции, давай сделаем необычно. И предложил такую программу. Чтобы действо происходило в пещере, в темноте. Чтобы все музыканты были в черном, а перед каждой частью выходил священник на коленях и читал проповедь. Шутки с католической церковью что тогда, что сейчас могли быть чреваты, поэтому все отказались, а Гайдн согласился. И молодец, ему за это не было, если не считать большого шоколадного торта, наполненного золотыми монетами.

Перед слушателями Зарядья священник не выступал, но зато прозвучало переработанное произведение. В оригинале голос Христа символизировала первая скрипка, но в переложении Владимира Тонхи этот голос отдали, конечно, виолончели. Ну и логично, если учитывать, что густота виолончельного тембра лучше всего приспособлена для передачи ожидания и мучительного нетерпения. (Так говорят).

Второе отделение - веселое катание по перилам

Во втором отделении слушателей ждал сюрприз в виде премьеры "Сон Иакова" от израильского человека и парохода Баруха Берлинера. Композитор по совместительству является еще и математиком, экономистом, полиглотом и поэтом. Специально для Москвы маэстро сделал новую версию концерта.

Историю про Иакова все помнят, ее смысл в том, что во сне герой увидел лестницу нечеловеческих размеров, по которой туда-сюда спускались и взбирались ангелы. Фишка четырехчастного концерта Берлинера состояла в том, что в последней части "Небесные врата" композитор показывает этих самых ангелов и их сверхъестественный мир. В свое время Франц Лист от идеи озвучить божественный мир отказался, мол, земная музыка ничего не может передать о небесах. Однако Берлинер решил, что ему все по плечу.

- В общем, вам понравится, - многозначительно пообещал Варгафтик.

И залу действительно понравилось. А что бы нет. Последняя часть оказалась неожиданно шустрой и исполненной ближневосточных мотивов.

- Это Гарри Поттер из Израиля, - шепнула мне девочка-соседка.

А мне в свою очередь представились веселые ангелы, которые сначала весело скатываются по перилам огромной лестницы, а потом взлетают наверх и катятся снова.

Слушатели отбили все ладони. А поскольку бисов не было, то в ритме последней части Берлинера, все так и двинулись в гардероб. Подскакивая, подпрыгивая и даже съезжая с перил большой лестницы Зарядья, чувствуя себя просто ангельски.

Фото Евгения ЕВТЮХОВА, предоставлено пресс-службой фестиваля Vivacello

КСТАТИ

В ближайшую субботу, 26 ноября, состоятся заключительный концерт фестиваля в Зарядье. Прозвучат произведения Шостаковича и Людвига ван Бетховена, который, как мы помним, был первым композитором, оценившим звучание виолончели.