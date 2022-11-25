«Умные технологии позволяют быстрее решать проблемы людей»: В Подмосковье откроется первый в России Центр ИИ-трансформации региона

Фото пресс-службы Правительства МО

В Подмосковье появится первый в России Центр ИИ-трансформации региона - глобальная система, в которой людям будет помогать искусственный интеллект. Проект совместно запускают компания Сбер и Министерство госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее в регионе уже тестировали несколько аналогичных совместных проектов - искусственный интеллект, например, мониторил качество воздуха и пожары в лесных массивах. После успеха пилотных разработок принято решение переходить на глобальный уровень. В свою очередь и собственные проекты Московской области (оперативная обработка обращений граждан, контроль в системе ЖКХ и др.) также были признаны успешными.

- Мы провели большую работу в тесном сотрудничестве с Московской областью, регион занимает лидерскую позицию среди субъектов России в части внедрения современных технологий, - отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что лидирующие позиции среди субъектов РФ во внедрении цифровых технологий для региона принципиально важны.

- Умные технологии позволяют быстрее и эффективнее решать проблемы людей, меняют качество и доступность государственных сервисов.

По словам губернатора, в Московской области сейчас успешно действуют уже 6 проектов, связанных с искусственным интеллектом.

- Например, робот «Светлана» без проблем запишет вас на приём к врачу, а система «Добродел» оперативно направит ваше обращение к нужному исполнителю. Процессы, которые требуют много времени и усилий от человека, робот выполняет за секунды - в этом один из главных плюсов.

При этом еще конца текущего года в Подмосковье на ИИ будет закреплено еще несколько важных задач:

- Искусственный интеллект будет проверять состояние многоквартирных домов, следить за дорогами, читать медицинские снимки, составлять умное расписание общественного транспорта, обеспечивать безопасность на железных дорогах и контролировать сброс строительного мусора.

Предполагается, что этот опыт Подмосковья в будущем также будет распространяться по всей стране.