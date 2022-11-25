На катке ВДНХ будут выгодные привилегии

Каток на ВДНХ начинает работу 25 ноября. Продолжая заботиться о своих абонентах и предлагая им интересный и разнообразный досуг, Tele2 второй год подряд выступает партнером самого большого катка Москвы.

В этом сезоне оператор вновь предложит своим абонентам, купившим билет на каток, воспользоваться арендой коньков бесплатно. Для этого необходимо зайти в программу «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора, получить промокод и использовать его при покупке билетов на сайте катка.

Провести хорошо время на самом большом катке Москвы и не замерзнуть абонентам Tele2 поможет горячий кофе. Получить латте или капучино в подарок можно будет сразу в двух точках: «Рестомаркет» и «RomEat».

Чтобы сохранить приятные моменты прогулки, в специальной фотозоне все гости ледовой площадки могут сделать яркие праздничные фотографии. Мобильный оператор подготовил для посетителей катка интерактивную механику фотозоны: каждый желающий сам выбирает и меняет цвет фона, перейдя по QR-коду. С помощью фотостелы оператора можно не только сделать атмосферные селфи с понравившейся маской, но и добавить поздравление для родных и близких. Цифровую открытку можно сразу отправить получателю, чтобы поделиться яркими эмоциями.