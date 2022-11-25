«Быть в авангарде»: В должность главы городского округа Лобня официально вступил Игорь Демешко

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В подмосковной Лобне сегодня прошла церемония вступления в должность главы городского округа. Напомним, в августе текущего года губернатор Московской области Андрей Воробьёв назначил 32-летнего Игоря Демешко временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета. 28 октября местные депутаты утвердили Демешко на роль главы г.о. Официальное вступление в должность состоялось на сцене ДК «Чайка» - новый глава выступил перед почетными гражданами города, депутатами и гостями. В своей речи Игорь Демешко отметил, что ставит перед собой задачу вывести Лобни на лидирующие позиции среди муниципалитетов области по социально-экономическому развитию. Благо, потенциал у территории есть.

- Президент России Владимир Владимирович Путин определил стратегию развития нашей страны. Основной вектор направлен на благополучие наших граждан, создание комфортной и безопасной среды, - рассказал Игорь Демешко. - Согласно этой стратегии под руководством Андрея Юрьевича Воробьёва движется вперед и наше Подмосковье. Уверен, что Лобня имеет все возможности быть в авангарде этого движения.

По словам главы Лобни, привлекательности для бизнеса городскому округу добавят большие инфраструктурные проекты, которые будут сданы в скором времени - строительство Северного обхода города и реконструкция Лобненского шоссе.

Напомним, в настоящий момент в городском округе Лобня проживают более 82 тысячи человек. Через город проходит железная дорога Савеловского направления. Также Лобня имеет статус населенного пункта воинской доблести (именно здесь в 1941 году проходила северная линия максимального приближения фашистов к Москве, здесь шли кровопролитные бои).