«Поделиться своим опытом»: В Подмосковье стартовал II Межрегиональный форум развития институтов гражданского общества

В течение трех дней представители гражданского общества будут делиться друг с другом своим опытом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В подмосковном Долгопрудном начал работу II Межрегиональный форум развития институтов гражданского общества, на который приехали общественники многих регионов России, включая присоединенные территории - например, ДНР. В течение трех дней, с пятницы по воскресенье, представители гражданского общества будут делиться друг с другом своим опытом, обсуждать сферы, в которых могли бы посотрудничать.

В день открытия форума свое заключительное заседание в 2022 году провела Общественная палата Московской области.

К участникам заседания обратилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе:

- Я хотела сказать и от себя, и от лица губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, что мы с глубоким уважением относимся к вашей работе, к тому, как она выстроена на территории Подмосковья. Наша Общественная палата всегда занимала лидирующие позиции в стране. Поэтому, я думаю, что вам будет, о чем рассказать коллегам, вы сможете поделиться своим опытом, и в свою очередь послушать о новых практиках.

Отдельно министр обратилась к представителям муниципальных палат Подмосковья.

- Работа, которая была организована вами на местах, просто бесценна. Это, например, гуманитарная помощь, ее было много: кто-то собирал паллеты, кто-то возил сам на передовую - все помогали, как могли. Мы с вами делаем это адресно, в том числе благодаря тому, что Общественная палата в марте наладила контакт с общественниками на Донбассе. Это позволило нам везти гуманитарную помощь туда, где она действительно была необходима.

Также Екатерина Швелидзе напомнила, что в этом году традиционная губернаторская премия будет называться «Мы рядом. Доброе дело». Она посвящена СВО и жителям Московской области, которые вносят свой вклад в общее дело. Заявки принимаются от участников спецоперации, военкоров и волонтеров.

Также во время форума Екатерина Швелидзе вручила общественникам, проявившим себя во время сборов гуманитарной помощи в Подмосковье, награды от губернатора Андрея Воробьёва.