«Быть на одной волне»: В Подмосковье провели семинар для руководителей молодежных центров

Около сотни ребят собрались в Центре опережающей профессиональной подготовки при колледже «Энергия». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В подмосковном Реутове прошел семинар для руководителей молодежных центров из разных муниципалитетов Московской области. Около сотни ребят собрались в Центре опережающей профессиональной подготовки при колледже «Энергия».

- В Подмосковье - 74 молодежных центра. Работа с молодежью - очень важное направление, необходимо быть с нею на одной волне, говорить на одном языке, отвечать на запросы, - рассказывает министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Мы ценим людей, которые работают с молодежью и хотим, чтобы они совершенствовали свои навыки, развивались, подпитывались идеями, получали новые знания.

Приехавшие в Реутов ребята прошли тренинг для повышения стрессоустойчивости - важный навык для организаторов, которые работают с сотнями человек. К слову, в муниципалитетах большая часть организованной молодежи - студенты профессиональных колледжей. Поэтому во время интенсива также были проведены лекции об эффективной работе именно сообществ колледжей.

- Мы всегда открыты для людей, которые хотели бы работать с молодежью, заниматься их образованием, участвовать в их жизни, - объясняет директор Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области Владимир Ведута. - Наш центр - единое окно между работодателями, колледжами и теми, кто хочет обучаться и повышать свою квалификацию.

По словам участников семинара, подобные встречи крайне важны еще и с точки зрения коммуникаций молодежных лидеров разных городских округов. Ребята имеют возможность обсуждать со сверстниками свою работу на местах, советоваться, делиться опытом.

Министр Екатерина Швелидзе отмечает, что в будущем подобные образовательные интенсивы будут продолжаться.