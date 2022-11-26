В Подмосковье назвали муниципалитеты с самыми недорогими участками

Участки по выгодной цене можно приобрести и через торги, на официальном портале ЕАСУЗ. Фото: Александр КОЖОХИН
Как действует человек, который задумал купить земельный участок в Подмосковье? Чаще всего он отправляется на сайты бесплатных объявлений. И там выбирает варианты - по местности и по своим финансовым возможностям. При этом многие еще не знают, что участки по выгодной цене можно приобрести и через торги, на официальном портале ЕАСУЗ (Единая автоматизированная система управления закупками Московской области).
Например, с начала 2022 года через этот сайт приобрели уже более 2200 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.
«Процесс торгов предполагает, что финальная стоимость лота будет определена самими участниками и победит тот, кто предложит наибольшую сумму за желаемый участок, - объясняют в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области. - Если начальная цена 120 тысяч рублей, то в процессе торгов она может увеличиться, допустим, до 300 тысяч рублей это и будет итоговой ценой».
Также в ведомстве рассказали, в каких муниципалитетах Подмосковья самые недорогие участки для ИЖС И ЛПХ (личных подсобных хозяйств).
ТОП-5 городских округов с невысокими ценами (цена указана в среднем за сотку):
1. Лотошино - 23 598 руб.,
2. Серебряные Пруды - 30 756 руб.,
3. Луховицы - 40 877 руб.,
4. Кашира - 45 336 руб.,
5. Волоколамский г.о. - 50 861 руб.
А пятерка муниципалитетов с самыми дорогими сотками выглядит так:
1. Подольск - 502 907 руб.,
2. Домодедово - 238 772 руб.,
3. Пушкинский г.о. - 186 763 руб.,
4. Раменский г.о. - 155 298 руб.,
5. Дмитровский г.о. - 144 701 руб.
Сейчас на портале ЕАСУЗ выставлены около 700 участков под строительство домов в разных частях Подмосковья. На сайте можно подобрать не только землю по ее расположению, количеству соток и цене, но и по формату приобретения - прямая продажа или аренда с правом дальнейшего выкупа.