В Подмосковье назвали муниципалитеты с самыми недорогими участками

Участки по выгодной цене можно приобрести и через торги, на официальном портале ЕАСУЗ. Фото: Александр КОЖОХИН

Как действует человек, который задумал купить земельный участок в Подмосковье? Чаще всего он отправляется на сайты бесплатных объявлений. И там выбирает варианты - по местности и по своим финансовым возможностям. При этом многие еще не знают, что участки по выгодной цене можно приобрести и через торги, на официальном портале ЕАСУЗ (Единая автоматизированная система управления закупками Московской области).

Например, с начала 2022 года через этот сайт приобрели уже более 2200 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.

«Процесс торгов предполагает, что финальная стоимость лота будет определена самими участниками и победит тот, кто предложит наибольшую сумму за желаемый участок, - объясняют в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области. - Если начальная цена 120 тысяч рублей, то в процессе торгов она может увеличиться, допустим, до 300 тысяч рублей это и будет итоговой ценой».

Также в ведомстве рассказали, в каких муниципалитетах Подмосковья самые недорогие участки для ИЖС И ЛПХ (личных подсобных хозяйств).

ТОП-5 городских округов с невысокими ценами (цена указана в среднем за сотку):

1. Лотошино - 23 598 руб.,

2. Серебряные Пруды - 30 756 руб.,

3. Луховицы - 40 877 руб.,

4. Кашира - 45 336 руб.,

5. Волоколамский г.о. - 50 861 руб.

А пятерка муниципалитетов с самыми дорогими сотками выглядит так:

1. Подольск - 502 907 руб.,

2. Домодедово - 238 772 руб.,

3. Пушкинский г.о. - 186 763 руб.,

4. Раменский г.о. - 155 298 руб.,

5. Дмитровский г.о. - 144 701 руб.

Сейчас на портале ЕАСУЗ выставлены около 700 участков под строительство домов в разных частях Подмосковья. На сайте можно подобрать не только землю по ее расположению, количеству соток и цене, но и по формату приобретения - прямая продажа или аренда с правом дальнейшего выкупа.