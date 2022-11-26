Во МХАТе появился свой хилер

Андор не простая собака, а австралийский голубой хилер. Фото: стоп-кадр видео МХАТа Горького

В МХАТе им.Горького прошла премьера «Нежданно-негаданно» в постановке режиссера Галины Полищук. В спектакле наравне с Маратом Башаровым, Екатериной Волковой, Наталией Медведевой, Екатериной Ливановой… играет пес по кличке Андор. По мнению некоторых критиков, он справляется с ролью не хуже профессиональных актеров. И то правда: детей и животных не переиграть.

Андор - «в миру» Байкал вполне состоявшийся четвероногий артист, он много снимался в кино. На сцену попал впервые, но справился и с волнением, и с режиссерскими задачами.

Хозяйка Андора - Ирина Афанасьева, профессиональная дрессировщица, готовит животных для кино. У нее обширная картотека не только из своих питомцев.

Мы позвонили Ирине, чтобы узнать, как Андора взяли во МХАТ.

Был кастинг. Из всех отсмотренных собак режиссер Галина Полищук отобрала Андора. У него приличный послужной список: снимался в фильмах «Под одной крышей», «У самого синего моря», «Жанна»… А начал сниматься еще в одиннадцатимесячном возрасте и сразу у Андрея Кончаловского в «Грехе».

Андор не простая собака, а австралийский голубой хилер (пастушья порода появились в России лет 20 назад). Эта порода хорошо обучаемая. По словам Ирины Афанасьевой, «ума много». Но кто не знает, принимает Андора за дворнягу. Кстати, старший питомец Ирины (тоже австралийский хилер) играл не абы где, а в спектакле Константина Богомолова.

Для Андора спектакль «Нежданно-негаданно» – первый выход на сцену. Оказалось, он тонкий и ранимый артист. Однажды «актеры сорвали собаку и теперь Андор с ними на сцену выходить не хочет», - написала Ирина в соцсетях. Вот что было: на репетиции кто-то схватил Андора за ошейник, когда тот пошел искать хозяйку. И это Андору очень не понравилось – он испугалась, да и не любит насилия. Потребовалось несколько дней, чтобы вернуть собаку на сцену.

- Как он с вами взаимодействует на спектакле? – спросила я Ирину Афанасьеву. - Вас на сцене не видно.

- Я стою за экраном, - призналась Ирина. – В этом смысле Андор работает вслепую. Но он знает, что я рядом. С ним прекрасно взаимодействует Екатерина Ливанова (она играет девочку Катю – Ред.). Она тихо подает ему команды (благо в спектакле громкая музыка). Дает лакомства.

- Какой гонорар у Андора?

- Обычно от 3 до 15 тысяч за смену (съемки, репетиции и спектакль). Все зависит от проекта, от количества проданных билетов... Театр - ему радость. Он с удовольствием едет работать. Любит репетировать, играть: на сцене есть момент импровизации, чего совершенно нет на соревнованиях, где жесткий регламент. Актеры ему помогают, особенно Катя Ливанова. Между репетициями они ходят вместе по театру. Привыкли друг с другу...