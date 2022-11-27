«Вернуться домой и с Победой!»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с Днем матери женщин, сыновья которых участвуют в СВО

В каждом городском округе Подмосковья работают центры поддержки семей мобилизованных. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В День матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, губернатор Московской области встретился с женщинами, сыновья которых сейчас участвуют в специальной военной операции. Мамам мобилизованных и добровольцев Андрей Воробьёв подарил цветы и набивные павловопосадские платки. Обсудили вопросы, которые волнуют женщин и семьи участников СВО.

- Каждую неделю мы стараемся ездить в различные воинские части, разговариваем с ребятами, командирами, уделяем внимание всему, что волнует и бойцов, и жен, и матерей, - напомнил Андрей Воробьёв. - Куда бы я не приезжал, везде вижу очень серьезных, подготовленных ребят, с внутренним стержнем, все ведут себя достойно, никакого страха. Я знаю, что многие из вас собирают гуманитарную помощь, помогают всем, чем могут. Мы тоже в стороне не стоим, поэтому и пригласили вас, что бы узнать, чем еще можем помочь. Это не первый и точно не последний наш разговор. А ребятам, дай Бог, всем вернуться домой и с Победой.

Напомним, в каждом городском округе Подмосковья работают центры поддержки семей мобилизованных. Кроме того, родные участники СВО также могут обращаться со своими проблемами в администрации своих муниципалитетов, в специальный раздел на портале «Добродел», позвонив на горячую линию 122, а также в соцсети и на электронную почту губернатора Московской области andreyvorobiev@mosreg.ru.

В беседе с женщинами Андрей Воробьёв отметил, что наибольшее число подобных обращений было связано с денежными выплатами.

- Наши сотрудники специально ездили в места дисклокации бойцов за недостающими данными, чтобы все деньги были перечислены, - рассказал губернатор. - Мы продолжительное время покупали обмундирование, целое наше подразделение собирало теплые вещи, очки, налокотники - всего 23 наименования. Выдавали это и в Подмосковье, и отвозили ребятам в Белгород, Белоруссию. Стараемся быть на связи с командирами, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Каждый глава муниципалитета сопровождает семьи, и я надеюсь, что вы это почувствовали!

Надежда, многодетная мама из Павловского Посада, подтверждает: деньги по региональным выплатам (200 тысяч рублей единовременно) также перечислили. У женщины 8 своих детей. Двоих ребят мобилизовали, еще один ушел в зону СВО добровольцем.

- Ребята отдают долг Родине, я с ними созваниваюсь, все живы–здоровы, ни на что не жалуются. Мои сыновья - настоящие мужчины, они служили в армии, присягу принимали и сами выбрали свой путь.

Двое старших сыновей Ирины из Балашихи были мобилизованы 10 октября.

- Когда мои сыновья собрались пойти в военкомат, мы с мужем до последнего пытались их отговорить, но ребята твердо сказали: «Мама, мы не можем оставить женщин, детей и стариков на Донбассе, которые сидят уже 8 лет в подвалах, спасаясь от бомбежек». Гордость, наверное, плохое качество, но я именно горжусь своими детьми, - говорит женщина.

Сама Ирина вместе с мужем собирают гуманитарную помощь для мобилизованных. Также женщина сама вяжет носки, вкладывая в свои посылки для военных молитвы. Пряжей помогают другие волонтеры.