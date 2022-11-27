«Вы не сдавались, когда было сложно»: В Подмосковье наградили лучших волонтеров

В подмосковных Котельниках прошло награждение областной премии «Герои нашего времени»

В подмосковных Котельниках прошло награждение областной премии «Герои нашего времени», которой отмечаются лучшие волонтеры Московской области. Учредителями конкурса выступило Московское областное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», а продержат его в Росмолодежи, региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций, а также в движении «Волонтеры Подмосковья».

Организаторы получили около 1100 заявок. Лучших из лучших выбирали в шести основных номинациях и двух дополнительных. (См. «Конкретно»).

- Сегодня мы подводим первые итоги года. Года сложного, напряженного, на протяжении которого волонтеры честно и бескорыстно трудились, - обратилась к волонтерам Подмосковья министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Вы не сдавались, когда было сложно, не переставали верить в добро и своими руками творить его. Вместе с вами мы собрали и отправили на Донбасс людям, которым была необходима помощь, около 2 тысяч тонн гуманитарных товаров. Без малого за 2 месяца мы также передали нашим военным почти 100 тонн всего самого необходимого.

Екатерина Швелидзе отметила, что эта работа ни на минуту не останавливается, а волонтеры помогают развивать регион.

- Спасибо большое вам за это! Вы настоящие герои. Волонтеры - это люди, которые на передовой помощи - здесь, в тылу. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв очень ценит ваш труд, ваши старания, усилия, но главное - ваши идеалы, преданность нашему общему дому, нашей стране.

Сообщается, что активней всего на премию заявлялись волонтеры из Орехово-Зуевского городского округа, Лобни и Коломны.

В итоге из 1091 претендента члены жюри выбрали сначала 100 финалистов, а затем 34 победителей.

КОНКРЕТНО

Все лауреаты премии «Герои нашего времени» 2022 года:

Номинация «Добро в действии»: Екатерина Бибеева (г.о. Лыткарино), Екатерина Букуева (Электросталь), Дмитрий Егоров (Красногорск), Артем Лебедев (Талдомский) и Мария Травникова (Павловский Посад).

Номинация «В сети»: Ольга Цыберная (Долгопрудный).

Номинация «Другой университет» - Артём Боурош (Орехово-Зуевский), Владислав Волков (Сергиево-Посадский), Максим Зотов (Богородский), Дарья Смирнова (Фрязино).

Номинация «Живая история»: Дмитрий Колтунов (Солнечногорск), Анна Ратникова (Фрязино), Кирилл Серов (Богородский), Владимир Титков (Химки), Ксения Савицкая (Можайский).

Номинация «Культурные люди»: Мария Калугина (Люберцы), Анна Бурцева (Орехово-Зуевский), Анастасия Видутова (Сергиево-Посадский), Инна Козырина (Балашиха), Дарья Хрипунова (Зарайск).

Номинация «С любовью к планете»: Екатерина Екатеринчева (Истра), Вероника Степановна (Щелково), Надежда Квасова (Рузский), Антон Колмыков (Дмитровский).

Номинация «Помощь без границ»: Алексей Бочейко, Ульяна Брагичева (оба - Бронницы), Дмитрий Ишков (Кашира), Дмитрий Качарава (Богородский), Александр Козлов (Чехов), Александр Панкратов (Жуковский), Александр Соковнин (Лобня), Степан Фетисов (Кашира), Вячеслав Чертыков (Орехово-Зуевский), Денис Барабанов (Лобня).

Победителей номинации «Юный герой» наградят 29 ноября в Музее Зои Космодемьянской.