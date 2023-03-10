Россияне позитивнее оценивают экологическую ситуацию в своих регионах: подводим итоги Экологического форума РСПП

Игорь Нечаев (второй справа) отметил, что «тесное, конструктивное взаимодействие бизнеса и органов власти позволит существенно улучшить нормирование в сфере экологии». Фото: Юрий Шамин

Несмотря на влияние ограничительных мер ряда зарубежных стран, отечественные промышленники не забывают и об одной из первоочередных задач по снижению выбросов загрязняющих веществ. 9 марта в Москве в рамках Недель российского бизнеса состоялся Экологический форум Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Экологическая повестка в условиях новых вызовов», где бизнес и государство конструктивно обсудили самые пункты экологической повестки.

«НАЛАЖЕН КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С ГОСУДАРСТВОМ»

«Вопросы охраны окружающей среды в последнее время стали занимать центральное место. При этом климатическая и экологическая повестка стала сбалансированной, – отметил президент РСПП Александр Шохин. – Безусловно, компании-члены РСПП не только не отодвигают экологическую повестку на потом, имея в виду и трудности прошлого года, и текущего, элементы неопределенности, но, сегодняшний форум тому подтверждение, сохраняют это в числе приоритетов».

Санкции на поставку технологий в Россию дают о себе знать. Поэтому РСПП выступает площадкой для открытого и конструктивного диалога по вопросам окружающей среды, что позволяет найти баланс интересов между промышленниками, руководством страны и обществом.

Каждый год перед открытием очередного экологического форума РСПП проводит анкетирование его участников, чтобы выяснить приоритеты в совершенствовании экологического регулирования. Опрос 2023 года показал несколько наиболее волнующих бизнес вопросов: первый – требуется корректировка законодательства о регулировании обращения побочных продуктов производства (необходимы четкие критерии что считать побочным продуктом, а что вторичным ресурсом); второй вопрос – изменение порядка выдачи комплексных экологических разрешений, актуализация их с учетом требований законодательства по квотированию выбросов и установление правил взаимодействия с госструктурами.

Первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель Совета директоров ЕвроХима Игорь Нечаев отметил, что в прошлом году представители крупного бизнеса сформулировали три пакета экологических антикризисных предложений по корректировке законодательства.. Из них 60% уже приняты и федеральным правительством, и Государственной Думой. Основные изменения произошли в работе с отходами. Власти поддержали документы, которые лежали без движения многие годы. В частности, закон об использовании вскрышных пород лежал в Госдуме больше 5 лет. В 2022 году его приняли, 1 сентября документ вступит в силу. И тогда отходы 5 класса опасности, то есть практически неопасные, могут использоваться в строительстве и других видах работ (раньше они складировались).

«У комитета РСПП по экологии и природопользованию налажен конструктивный диалог с регулятором. Наша цель сделать так, чтобы требования законодательства были конкретными, прозрачными и, самое главное, выполнимыми, а при издании подзаконных актов учитывались конкретные предложения бизнеса. На площадке комитета собраны лучшие экспертные и научные кадры в сфере экологии. Тесное, конструктивное взаимодействие бизнеса и органов власти позволит существенно улучшить нормирование в сфере экологии», - отметил Игорь Нечаев.

«ВМЕСТО КУРОРТА ЕДУТ АРКТИКУ УБИРАТЬ»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел большое исследование отношения россиян к «зеленой» тематике.

«За последние два года ситуация в России серьезно изменилась: с 23 до 34% выросло число россиян, которые оценивают экологическую ситуацию в стране как хорошую. – отметил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. – На местном уровне оценки ситуации тоже растут. Если в 2021 году 35% россиян считали ситуацию как хорошую, то сегодня эта цифра практически приблизилась к 50%. То есть практически половина жителей нашей страны оценивает ситуацию в регионе проживания как позитивную».

42% россиян уверены, что уровень экологической ответственности граждан у нас пока очень низок. Но немало и уверенных и в недостаточном контроле за соблюдением экологических норм (35%), незаинтересованности власти в улучшении экологической обстановки (34%), низком уровне экологической ответственности предприятий (28%) и устаревшем оборудовании на них (27%).

Главный источник негативного воздействия на экологию, по мнению россиян - мусорные свалки и мусоросжигательные заводы (41%). 34% жителей страны не нравится деятельность промышленных предприятий, 31% - транспортные выхлопы, 27% - вырубка лесов и парков, 25% - загрязненность лесов, водоемов, прибрежных территорий.

При этом эксперты отмечают, что современная молодежь гораздо цивилизованнее относится к мусору, чем люди более старших поколений.

«К счастью, за последние годы уже сильно изменилась ситуация, и в этом смысле я очень благодарен молодежи, которая уже по-другому ментально, в отличие от моего поколения, самокритично скажу, относится к проблемам мусора. Вы сейчас в городах крупных нигде не увидите, что на центральных улицах бросает пачки сигарет, окурки и так далее молодежь», - сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

При этом Сергей Иванов отметил, что «снимает шляпу» перед теми молодыми людьми, которые летом «вместо курорта едут Арктику убирать».