До конца года в Даниловском районе Москвы построят дом по реновации на 311 квартир

Фото: Департамент строительства г. Москвы.

На юге столицы в Даниловском районе для участников реновации возводят современный жилой дом. Его адрес - улица Дубининская, владение 59-69.

«В этом году здание будет полностью готово, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В нем уже завершены монолитные и фасадные работы, ведётся каменная кладка, монтаж внутренних инженерных систем и монтаж холодного остекления».

КОНКРЕТНО

Жилой дом из трех секций будет таким:

- 311 квартир (однокомнатных – 100, двухкомнатных – 126, трехкомнатных – 85). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- фасад - из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, с металлическими корзинами под кондиционеры;

- в вестибюле жилой части - комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- лифты на 1000 кг и 400 кг с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года;

- подземный паркинг.

Во время благоустройства на придомовом пространстве:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- обустроят места для отдыха взрослых.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/