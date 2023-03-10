Здание школы в деревне Ватутинки готово на 70 процентов

Предоставлено Департамент строительства г. Москвы.

В Новой Москве в деревне Ватутинки Десёновского поселения для учеников появится школа на 1200 мест.

«Сейчас в здании завершается отделка фасада, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Корпус готов на 70 процентов».

По его словам, специалисты также заняты внутренней отделкой помещений и устройством инженерных сетей.

ЧТО ПОЛУЧАТ УЧЕНИКИ И ПЕДАГОГИ

Здание состоит из центрального блока в пять этажей, длинного корпуса разной высоты и короткого четырехэтажного корпуса.

Центральную часть займут основной вход, разделенный на три зоны – для начальной, средней и старшей школы.

В вестибюле - комната охраны с диспетчерским пунктом, гардеробы для учеников и учителей. Рядом разместятся пищеблок полного цикла и обеденный зал на 600 мест. Для разделения потоков в вестибюле установят низкую перегородку, с помощью которой единое пространство можно разбить на две части.

В длинном корпусе на первом этаже появятся блок первых классов с отдельными выходами в школьный двор и на участок. В дальней части - учебные кабинеты для детей со второго по четвертые классы.

«В коротком четырехэтажном корпусе разместится IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования», – отметил глава Департамента Рафик Загрутдинов.