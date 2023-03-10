«Все оцифровано»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в открытии нового здания Российского госархива кинофотодокументов в Красногорске

Фото: Константин Семенец

В подмосковном Красногорске заработало новое здание Российского госархива кинофотодокументов. Хранилища для фотодокументов рассчитаны на более чем 10 млн единиц. А запасники, где собирают цифровую информацию, - на 10 петабайт (Для понимания: 1 петабайт - это более 1 квадриллиона байтов, - Авт.).

В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

- Когда произносишь слово архив, на ум приходит выражение - докопаться до истины. Но здесь не нужно копаться, потому что все оцифровано, доступ к источнику информации осуществляется посредством современных технологий, - рассказал Андрей Воробьёв.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что представители Московской области попросили Российский архив также перевести в цифру архивы области и муниципалитетов.

- Это позволит нам избавиться от ненужного и сохранить самое ценное - то, что представляет важность для развития наших территорий, нашего государства.

Стоит отметить, что новое здание архива начали строить в 2016 году. Помимо собственно хранилищ в нем также есть несколько читальных и выставочных залов, кинозал на 200 человек, а также лаборатории для оцифровки кинофотодокументов - здесь установлено самое современное оборудование.

- Архивная служба - это не просто служба, ведь она обеспечивает государственный суверенитет, национальную безопасность, внешнюю политику, содействует развитию науки, культуры, - отметила Татьяна Голикова. - Неслучайно Россия входит в число великих архивных держав, потому что государственный архив насчитывает более 557,5 млн единиц документов. Это много, это важно, это ваш труд.

К слову, в настоящий момент в госархиве кинофотодокументов хранятся аудиовизуальные документы, начиная с середины 19 века. В том числе более 900 фотоальбомов со снимками, которые были сделаны еще до революции 1917 года. Что касается кинодокументов, самая старая пленка датирована 1896 годом. На ней запечатлена коронация императора Николая II и его супруги Александры Федоровны в Успенском соборе кремля.

КСТАТИ

У здания архива в Красногорске в 2020-м установили памятник фронтовому кинооператору. Прототипом для фигуры стал Владимир Сущинский, один из самых известных операторов времен ВОВ. Он снимал на фронте с 1942 года и погиб за два месяца до Победы во время съемок уличного боя на окраине польского города Вроцлав. Сущинскому было всего 32 года.