Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил стройку новой школы в Красногорске

Фото: Антон Чернов

Жилой комплекс «Митино» на окраине Красногорска отстроили уже процентов на 60, но здесь уже сейчас проживает не менее 10 тысяч человек. А вот работающих школ нет. Поэтому местным жителям пока приходится выкручиваться - кто-то возит ребят в другие районы Красногорска, кто-то пытается устроить своих чад в школы Москвы (она тут совсем рядом, через МКАД). Так что школу, стройку которой запустили несколько месяцев назад, в «Митино» очень ждут.

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идет строительство. Школа будет рассчитано на 300 человек. Рабочие сейчас занимаются на разных этажах черновой и чистовой отделкой. Другие спецы монтируют коммуникации - системы отопления, водоснабжения, вентиляции, канализацию.

- Сегодня мы приехали проинспектировать школу для начальных классов, в сентябре ее откроем, - отметил Андрей Воробьёв. - Здесь и стадион появится - красивый, современный, он будет открыт для всех, кто живет в микрорайоне.

В трехэтажном здании вместе с учебными классами заложены кабинеты для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, помещения для кружков. На пришкольной территории появится спортивная площадка, футбольное поле с искусственным покрытием.

Губернатор напомнил, что сейчас в Подмосковье возводят сразу 37 новых школ.

- Большинство из них - в высокой стадии готовности. Эту школу, как и планировали, сдадим вовремя. Строительные компании, которые работают сегодня в регионе, нас не подводят. Они тоже заинтересованы строить дальше.

После осмотра стройки Андрей Воробьёв пообщался с жителями жилого комплекса.

Один из вопросов, который обсудили - новая областная детская больница, которую сейчас строят в Красногорске и планируют сдать через год. «Митинцы» попросили губернатора пустить автобусный маршрут, на котором жители ЖК могли бы до нее добираться.

Еще одна тема - благоустройство здешнего лесопарка. Место красивое. Сюда даже жители соседних московских районов гулять приезжают. Но лесопарк пока довольно «дикий».

- У нас большая программа, мы делаем в Подмосковье 50 парков в лесу, - напомнил Андрей Воробьёв. - Там мы делаем дорожку, где можно на велосипеде кататься, на лыжах или скандинавской ходьбой заниматься. Делаем видеонаблюдение, освещение. Учитывая, что вы соседи с Москвой, есть шанс превратить ваш лес в очень хороший парк. Мы объединим с Сергеем Семеновичем Собяниным ресурсы и сделаем.