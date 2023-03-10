Хайтек-саркофаг по цене люкс-номера: тестируем новые капсулы для сна на Восточном вокзале в Москве

В стоимость входит гигиенический набор. Еще бы воду внутрь провели и было бы совсем хорошо! Фото: Андрей АБРАМОВ

Восточный вокзал в Москве на северо-востоке красной ветки метро — самый молодой. Помню, был тут на открытии два года назад. Тогда вокзал был лощеным, малолюдным. Пусть и не очень удобным для пассажиров (низкие платформы, переходы, эскалаторы), но веяло магией чего-то нового. Сейчас, как и подобает таким местам, Восточный обжился: появились лавочки-прилавочки, где ведут бойкую торговлю, народ снует туда-сюда. В зале ожидания приходится побродить, чтоб отыскать вакантное местечко.

Но вся суета остается за дверями бизнес-зала. Недавно тут установили капсулы для сна — будем тестировать.

И МАССАЖ В ПОДАРОК

В шаговой доступности у Восточного ни одной гостиницы или хостела. Но теперь желающие подремать пару часиков и привести себя в порядок могут перекантоваться в капсульном отеле. Всего есть четыре отсека, каждый вмещает по одному гостю. Конечно, внутри и втроем можно уместиться. Но, дабы не творили непотребств и приносили побольше деньжат, администрация установила правило: одна хайтек-койка на человека. С собой можно взять только ребенка до пяти лет.

Капсула стоит 3000 рублей за три часа — это минимальный тариф. Далее 1000 руб/час. К слову, просто посидеть в бизнес-зале - 1900 рублей за три часа. В оба тарифа включено питание. А к капсуле еще дарят 10 минут в фильдеперсовом массажном кресле.

В длину «номер» примерно 2,5 метра, в высоту — полтора Фото: Андрей АБРАМОВ

Чудо-капсулу вам сдадут только если покажете паспорт — все как в настоящем отеле. В договоре рядовые условия: ничего не крушить, вести себя прилично, электронные сигареты в «номере» не парить. Гостям выдают гигиенический набор и планшет.

Забираюсь в капсулу, на второй этаж. Внутри, как и говорил — простор. Мне, двухметровому увальню, есть куда кости кинуть. Даже сидеть можно не пригибаясь: места в разы больше, чем на спальной полке поезда.

Гостю дают одноразовые тапочки, а обувь предлагается оставить в ящиках возле капсул Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО ПО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Внутри неоном горит куча лампочек. Почти все можно погасить: для этого есть пульт управления в капсуле. Остается только потолочное освещение - приглушенное синее сияние. Для циркуляции воздуха в «нано-саркофаге» имеются отверстия и вентиляторы. Их мощность тоже регулируется. Когда гул поднадоел, я решил убавить «кондишн», но стало слышно объявления диктора о прибывающих поездах.

Постельное белье, кажется, одноразовое. Не шелковые простыни, но вполне приятное. В гигиеническом наборе обнаружились пара берушей, пена и бритва, паста и щетка, обувная ложка. А вот планшет подкачал: модель тормознутая, запускается долго. Хотя внутри есть всякие онлайн-кинотеатры, можно смотреть сериалы или слушать музыку.

Пульт управления светом и вентиляцией. Здесь же USB-зарядка Фото: Андрей АБРАМОВ

Мне понравилось. Но дорого! За 3000 рублей можно снять обычный номер в центре Москвы на сутки. А если взять капсулу на 12 часов, то по цене выйдет как люкс. Конечно, тут задачи другие: капсула для тех, у кого скоро поезд и ехать далеко с вокзала нет возможности.

Пока тестировал новинку нашел, что такие делает компания из Китая. Одна подобная штуковина стоит в районе 150 тысяч рублей.

Состав гигиенического набора для гостя Фото: Андрей АБРАМОВ

Чем еще богаты вокзалы

На Ярославском и Казанском вокзалах есть более демократичный капсульный отель. Там цена 450 рублей за три часа. Но сама капсула попроще: как полка поезда, которая просто закрывается гофрированной ширмой сверху.

На Ленинградском, Киевском, Белорусском есть хостелы прямо в здании вокзалов. Койко-места - 1800 — 3000 рублей на сутки. Есть и отдельные номера.

На восьми вокзалах (кроме Восточного и Савеловского) есть бесплатные детские игровые площадки. В городке все, как на обычной железной дороге, но только для малышей: мини-вокзал и мини-поезд, а еще горки и карусели.

На Казанском вокзале работает смотровая площадка. Подняться придется почти на 70-метровую высоту, преодолев 23 лестничных марша. Попасть туда можно через зал официальных делегаций. Цена — 300 рублей. В эту стоимость также входит аудиогид и чашка чая или кофе. Также в вестибюле у центрального входа на вокзал стоит сенсорный экран: кликаешь и читаешь интересные факты про железную дорогу или отправляешь виртуальную открытку. Такие же есть и на других вокзалах. Либо их заменяют QR-коды: сканируешь смартфоном и все те же опции появляются на экране мобильника.