"Я за ним следил": мужчина, который толкнул подростка под поезд, сделал шокирующие признания в суде

На скамье подсудимых - 61-летний Владимир Кизик Фото: Александра БУДАЕВА

Седой мужчина в дубленке сидит, не поднимая глаз. На него сыпятся вопросы: зачем вы это делали? О чем думали? Что испытываете?

Он тихонько бормочет себе под нос ответы: не знаю. Я следил за ним минут 15. Я раскаиваюсь.

На скамье подсудимых - 61-летний Владимир Кизик. 9 марта в 16.15 на станции метро Киевская он столкнул под приближающийся поезд 15-летнего подростка. К счастью, мальчик выжил, поэтому его обидчика обвиняют не в убийстве, а в покушении на убийство.

Действительно ли он следил за ребенком? Почему толкнул его, если конфликта вроде бы не было? Все это предстоит выяснить следствию. Но есть существенная проблема: подозреваемый может быть психически не здоров.

- У меня шизофрения, я лечился, - признался он журналистам. Впрочем, как позже скажет его адвокат, документов с диагнозами пока никто не видел. Отсюда и решение суда - содержание в СИЗО до 9 мая, а не более мягкая мера пресечения.

С учетом того, что несостоявшаяся жертва - несовершеннолетний, заседание, на котором следствие просило суд арестовать Владимира Кизика, проходило в закрытом режиме. О том, что там происходило, мы знаем лишь со слов участников:

- Он не возражал против ареста, поэтому не знаю, будем ли обжаловать решение суда, - сообщил адвокат Кизика. - Ну что вы от него хотите? Больной же человек!

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