Владельцам карты «Тройка» разрешат бесплатно парковать машины у входа в метро

Владельцы карты «Тройка» смогут бесплатно парковать машины у входа в метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице возле некоторых станций подземки (как правило, вблизи крупных транспортных хабов) и МКАД есть перехватывающие парковки. Идея такая: чтобы на тащиться на авто в центр города, водитель оставляет «ласточку» на стоянке и пересаживается на общественный транспорт.

За такую парковку платить не надо, если автовладелец совершает в течение дня не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД: первая - от ближайшей к парковке станции.

Идея благая, только вот создавать новые перехватывающие парковки сложно. А точнее - дорого. Нужно выделять под это землю, ставить шлагбаумы, терминал оплаты, камеры наблюдения…

Поэтому в АМПП (организация ведает московскими паркингами) придумали эксперимент. Рядовых платных парковок - не огороженных, а самых обычных, вдоль обочин и т. д. - в столице хватает. Но на них акция по бесплатной стоянке, как на перехватывающих паркингах, не распространяется. А почему?

Ответов можно придумать много, и наверняка они еще появятся в ходе эксперимента. А пока же выбрали стоянку у метро «Братиславская» на улице Перерва, 52, - район Марьино. Вообще на ней тариф - 40 рублей в час. Но водителей, которые оставят машину на этой стоянке, а дальше спустятся в подземку, освободят от платы за паркинг.

Но не всех, а только тех, кто зарегистрируется в экспериментальном проекте. Для этого нужно подать заявку на сайте i.transport.mos.ru/test_parking.

После этого в мобильном приложении «Парковки России» (через него можно оплатить стоянку) для участка у «Братиславской» появится дополнительная опция: перехватывающий тариф. Он действует только для тех, кто за день совершит как минимум две поездки на метро или МЦК по карте «Тройка».

Вернувшись к машине, нужно ввести номер своего проездного в соответствующую графу в приложении. Если же этого не сделать и не заплатить по обычному тарифу (40 руб/ч), то выпишут штраф в 5000 рублей.

Позже эксперимент могут начать проводить и на других парковках у метро. А если признают удачным, то распространят по городу. Другое дело, что подходить к вопросу нужно обстоятельно. Ибо неровен час как все автомобилисты могут вручить свои «Тройки» близким, а сами бесплатно начать парковать машины. Тогда в принципе теряется смысл платной парковки как городского механизма регулирования. Проще говоря, машина и место ее стоянки должны быть головной болью автовладельца, а не всех горожан. Да и заставленные халявщиками с «Тройками» городские паркинги не смогут занять те, кому нужно припарковаться здесь и сейчас, пусть и за относительно небольшую плату.