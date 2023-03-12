Капризный март испытывает Москву на прочность: яркие видео непогоды в столице

В ночь на 12 марта Москву окатило ледяным дождем. Фото: Михаил РЯБИКОВ

В ночь на 12 марта Москву окатило ледяным дождем. Мартовская погода, словно капризный ребенок, весь день преподносила неприятные сюрпризы жителям столицы. С утра и до обеда стоял устойчивый плюс. По улицам побежали ручьи. Коммунальщики в срочном порядке вывели на дежурство 300 бригад «Мосводостока». Боялись, что ливневка может и не управится.

Обошлось без громких ЧП, хоть и с локальными подтоплениями. Залило парочку новых ЖК (особенно страдают подземные паркинги и подъезды) и отдельные участки дорог.

Во второй половине дня погода вновь начала меняться. Столбики термометров поползли вниз. Температура перешла через ноль. Начался ливень, который затем сменил колкий и противный снег.

— В столице вновь зафиксирован переход температуры воздуха через 0 °C в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В городе сохраняется сильный ветер. Не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Гололед в тандеме с вязкой распутицей начали сковывать дороги мегаполиса. В соцсетях стали появляться видео, как неравнодушные пассажиры помогают электробусам и автобусам выбираться из скользкого плена. В столичном Дептрансе объяснили:

— Наземный транспорт работает в штатном режиме. Однако, в некоторых районах города могут наблюдаться задержки в движении автобусов и электробусов из-за ДТП стороннего транспорта и сложной дорожной обстановки.

Часть онлайн карт с пробками окрасилась в красный цвет, что довольно необычно для вечера воскресенье. Затруднения в движении отмечают на ТТК, Садовом кольце и основных шоссе, ведущих к МКАД: Варшавском, Дмитровском, Щелоковском, проспекте Андропова.

Местами на особо сложных участках дорог автомобили едва могли взобраться в гору.

По прогнозам синоптиков вся следующая неделя пройдет в подобной температурной лихорадке: дожди, снега, резкие потепления и стремительные похолодания.