«Самая современная»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как идет строительство детской областной больницы в Красногорске - ее сдадут досрочно

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как идет строительство детской областной больницы в Красногорске. Проект для региона знаковый. Это будет крупнейшая в области детская больница. Оснащенная по последнему слову техники. С сотнями лучших специалистов.

Первый камень в основание больницы заложили летом 2021 года - в церемонии вместе с Андреем Воробьёвым приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и знаменитый хирург Леонид Рошаль. А сейчас масштабный объект готов уже на 35%.

- Для нас было крайне важно открыть современный детский госпиталь, - рассказал губернатор. - Президент поддержал, и сейчас здесь идет активная стройка. Мы хотим сдать объект на год раньше срока - в марте 2024 года.

Андрей Воробьёв отметил, что сократить срок строительство удастся за счет применения современных технологий и новейших стройматериалов.

- 15 тысяч детей здесь будут получать медицинскую помощь ежегодно. 400 лучших врачей мы привлечем сюда, сейчас идет набор по всем 28 профилям. Для медиков будут созданы специальные условия, чтобы им комфортно было работать и реализовывать все свои компетенции.

Стационары Московской областной детской больницы рассчитаны на 420 коек. (17 стационарных отделений, 13 операционных!) Консультации и диагностику ежедневно смогут проходить до 300 детей и подростков. На территории также будет находиться вертикальная площадка - для доставки маленьких пациентов с самыми сложными случаями.

Напомним, что Московской область занимает среди регионов России второе место по количеству детей. Сейчас здесь более 1,6 млн мальчишек и девчонок в возрасте до 18 лет. И только за последние пять лет число детей увеличилось на 250 тысяч. Поэтому новая областная больница закроет многие потребности области по узким направлениям лечения несовершеннолетних.

- Здесь появится самая современная больница, с новейшим оборудованием. В ней смогут проводить самые сложные операции для малышей, - отмечает Андрей Воробьёв.

Сообщается, что в новой больнице будет установлено более 8 тысяч единиц оборудования. В том числе уникальные образцы вроде системы 3D-навигации для сложных случаев операций на голове, позвоночнике и суставах, рентгеновский телеуправляемый аппарат и многое другое.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что с поставками нового оборудования у Московской области проблем нет. Лишь по объективным причинам удлинилась процедура закупки.

- У нас четкий мониторинг - сколько КТ, МРТ, маммографов работает. Сбоев не было. 99% оборудования производится в России. Даже все то, что представлено в шоуруме детской областной больницы, отечественное: лифт, потолки, насосы, инженерия. Есть какие-то компоненты, которые приходится закупать за рубежом, но эта доля достаточно малая, - рассказал губернатор.