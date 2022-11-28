Поставка медтехники началась в новую детскую поликлинику в Ховрино

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Для жителей Ховрино на севере столицы появится новая детская поликлиника. Она рассчитана на 320 посещений в смену. Здание сейчас возводят на Зеленоградской улице, владение 27, корпус 1.

«Сейчас здесь полным ходом идет благоустройство территории, специалисты устанавливают бордюры и плитку, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Параллельно завершается поставка мебели и начинается поставка медоборудования».

По его словам, в здании приближаются к финишу отделочные работы.

«Поликлиника готова более чем на 90 процентов, - уточнил глава ведомства. - В этом году планируется ввести ее в эксплуатацию».

Медицинское учреждение создаётся по новым стандартам московских поликлиник. Его основные особенности - отдельные входы для детского и взрослого отделений, наличие «второго света», зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современная медтехника, удобство для маломобильных граждан, пожилых людей и родителей с детскими колясками.

«Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, - отметил Загрутдинов. - Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей».

КОНКРЕТНО

В новой детской поликлинике в Ховрино:

- первый этаж займут вестибюль с гардеробом для посетителей и местами ожидания, буфет, санузлы, пункт приема анализов, медицинские кабинеты, фильтр-бокс, служебные зоны;

- второй и третий этажи - холлы с зоной ожидания и медицинские кабинеты;

- четвертый этаж - кабинеты врачей, кабинет ЛФК на 10 человек, а также администрация и служебные помещения.

Подходы к зданию благоустроят и озеленят, поставят велопарковки и детскую площадку.