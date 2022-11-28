После комплексной реконструкции в Западном Дегунино откроется поликлиника

Фото: пресс-служба Мэра Москвы

Жители Западного Дегунино на севере столицы уже на будущей неделе смогут записаться на приём к врачам обновлённой поликлиники. Здание филиала №1 консультативно-диагностического центра №6 на Ангарской улице готовится к открытию после комплексной реконструкции.

«Вы знаете, что мы реализуем программу полной реконструкции большинства поликлиник Москвы, — сказал сегодня, 28 ноября, мэр Сергей Собянин во время осмотра отремонтированной поликлиники. - Двести поликлиник вообще после реконструкции становятся новыми, как здесь, в Западном Дегунино. Новые стены, новые окна, новая планировка, новая мебель, новое оборудование, новая логистика. Надеюсь, отношение к пациентам будет новое в связи с тем, что появились новые возможности у врачей - и для комфортной работы, и для диагностики, и для лечения. С 5 декабря поликлиника уже откроется для пациентов».

Мэр отметил, что у жителей соседних кварталов появится рядом с домом современная амбулатория с новейшим оборудованием.

Фото: пресс-служба Мэра Москвы

ЧТО СДЕЛАЛИ

Благодаря реконструкции в четырехэтажном здании поликлиники на Ангарской улице:

- удалось выделить место для новых кабинетов физиотерапии, массажа и ЛФК;

- появился новый фасад;

- заново проложены инженерные коммуникации, а также сделаны внутренние перегородки и стяжки пола, отделка кабинетов и общественных зон;

- установлены новые лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, то есть корпус практически полностью перестроили;

Фото: пресс-служба Мэра Москвы

- закупили новейшее медицинское оборудование, в том числе четыре аппарата УЗИ экспертного класса, цифровой маммограф, рентгенографический и рентгенодиагностический аппараты;

- в кабинете лечебной физкультуры появились стабилометрический компьютеризированный комплекс для диагностики состояния функции равновесия, заболеваний двигательной сферы и активной реабилитации «Стабило-МБН», комплекты механоаппаратов для лечения суставно-мышечной патологии «Орторент».

Вокруг здания пешеходные маршруты выложили плиткой, поставили скамейки, фонари, урны, а также высадили 88 кустарников и 2,2 тысячи газонов.

ЦИФРЫ

Всего в столице в ближайшие годы построят около 30 новых зданий поликлиник и реконструируют 201 действующую поликлинику.

В 2020 - 2022 годы завершилась реконструкция 69 амбулаторий. Сейчас обновляются 132 здания.

До конца этого года реконструируют 14 поликлиник.

В планах на 2023 год - завершить остальные 118 зданий.