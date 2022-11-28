Отметили грантом: В Подмосковье разработают крыло для нового сверхзвукового гражданского самолета

Фото пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки МО

Российский научный фонд отметил грантом международный авиационный проект, над которым будут работать ученые из Московской области.

Проект - российско-китайский, нашу страну в нем представляет базирующийся в подмосковном городе Жуковский Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, КНР - Китайский аэродинамический научно-исследовательский центр CARDC. Перед специалистами стоит задача снизить аэродинамический шум для крыла будущего сверхзвукового гражданского самолета. Работа проекта рассчитана на три года.

- ЦАГИ является одним из ведущих мировых центров авиационной науки, где есть все необходимые ресурсы, инфраструктурные, кадровые и технические, для реализации проектов в сфере авиастроения, - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Исследование российско-китайского научного коллектива станет важным шагом в развитии аэрокосмической отрасли. В результате конкурсного отбора международный проект будет получать грантовую поддержку Российского научного фонда размером от 4 до 7 млн рублей ежегодно с 2023 по 2025 год.

Фото пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки МО

Напомним, что сверхзвуковые самолеты не используются для пассажирских перелетов с начала 2000-х. Собственно, в мире и летали рейсами только две модели - советский «Ту-144» и британо-французский «Конкорд». Одной из причин, по которым были вынуждены отказаться от эксплуатации - сильный шум при взлете и посадке. Вот эту проблему спецы ЦАГИ и должны будут решить с китайскими товарищами.

Руководитель проекта, начальник научно-исследовательского центра аэроакустики ФАУ «ЦАГИ», доктор физико-математических наук Виктор Копьев сообщил, что ученые проведут уникальные исследования, аналогов которым еще не было:

- Особенно важно то, что подобные исследования будут выполнены впервые в мире. Это ценный вклад в создание пассажирской сверхзвуковой авиации, - заявил Копьев.