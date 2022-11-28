Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что до конца года по президентской программе капитально отремонтируют 64 школы

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В Московской области продолжается не только активное строительство новых школ, но и капитальный ремонт уже существующих - по президентской программе. Как она реализуется, укладываются ли рабочие в сроки - эта тема сегодня обсуждалась во время еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с региональными министрами и главами городских округов.

- Большая программа (по школам, - Авт.) действует в Подмосковье. 34 новые школы мы введем в этом году. Также по 50-60 школ капитально ремонтируем ежегодно - это президентская программа, - отметил Андрей Воробьёв.

Губернатор подчеркнул, что ответственные сотрудники должны сопровождать все этапы.

- Капитальный ремонт требует особого внимательного подхода. Очень надеюсь, что опыт 2022 года помог всем нам, и в следующий период у нас будут такие же заметные успехи.

В 2022 году капитальный ремонт начали в 67 школах. На данный момент сданы уже 62 объекта из этого списка, еще 2 (в Ликино-Дулево и Орехово-Зуеве) введут до конца года, а оставшиеся 3 - в будущем году.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн доложил губернатору о восьми школах (из 62 школ, которые начали ремонтировать в нынешнем году и уже закончили), которые были сданы рабочими именно сегодня.

- В 8 школах, которые вводятся сегодня, свыше 4 тыс. мест. Одна из них - Ложковская в Солнечногорске. Вторая школа в этом же округе - Андреевская. Лицей №5 в Подольске также сегодня принял ребят. Это самая большая школа, которая у нас находилась в ремонте - 7,7 тысяч квадратных метров. Готова также Школа-интернат и Школа №2 в Жуковском. Там было обновлено все основное оборудование. В Истре (СОШ им. А.П. Чехова), несмотря на то, что попался недобросовестный подрядчик, удалось привлечь нового, перестроиться и завершить работы в срок. Аналогичная ситуация в Дороховской СОШ Рузского г.о., где мы тоже в итоге закончили ремонт, и ребята смогли пойти на занятия.

По словам министра, некоторые опасения вызывали сроки сдачи Луховицкой школы.

- Там с самого начала подрядчик оказался недобросовестным, были проведены новые торги полностью конкурентным способом. И буквально сегодня в ночь завершили все работы, школу отмыли, чтобы она смогла принять первых учеников. Благодаря этому вторая смена в Луховицах практически ликвидирована.

По той же программе капремонта в области за год привели в порядок 11 детсадов, еще 6 введут до конца года.

В 2023 году по президентской программе капитальный ремонт начнут в 61 школе и 28 детских садах.