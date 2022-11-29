На федеральных трассах при выезде из Москвы и области улучшилась связь и мобильный интернет

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На шести федеральных автомобильных трассах, ведущих из Москвы в направлении крупных городов РФ и ближнего зарубежья улучшилось покрытие связи. Так, непрерывное соединение теперь обеспечено на всем пути следования вдоль трасс: М-1 «Беларусь» до Бреста, М-5 «Урал» до Челябинска, М-9 «Балтия» в направлении Латвии, М-10 «Россия» до Санкт-Петербурга через Тверь и Новгород, А-130 через Малоярославец на Бобруйск и скоростная М-11 «Нева» на Санкт-Петербург.

Средняя скорость мобильного интернета на этих автомагистралях – от 38 до 55 Мбит/с. В частности, самая высокая средняя скорость зафиксирована во время движения по М-1 «Беларусь». На втором месте – трасса М-11 «Нева» до Санкт-Петербурга с показателями 53,4 Мбит/с. На остальных магистралях скорость колеблется от 38 до 49 Мбит/с. Этого вполне достаточно для быстрой загрузки онлайн-карт и тяжелых файлов, а также для просмотра видео высокого качества.

- Обеспечение непрерывного покрытия на трассах, часть которых проходит вдали от населенных пунктов – это не только комфорт пассажиров и водителей, но и жизненно важная задача, обеспечивающая безопасность в пути, – говорит Владислав Медведев, технический директор московского региона МТС. - Мы постоянно работаем над улучшением качества связи на трассах и делаем все возможное, чтобы наши абоненты в дороге были всегда на связи и имели доступ в интернет.

По данным специалистов, данные работы позволили расширить зону покрытия всех используемых радиодиапазонов. Покрытие стандарта 2G, обеспечивающее голосовую связь, составило 99,9%, стандарта 4G для интернет-соединения – 95%.