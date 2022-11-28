Стадионы, бассейны, спортшколы: В Подмосковье за 5 лет проведут капремонт 50 спортивных сооружений

Фото Антона Чернова

Московская область начинает первую масштабную программу капитального ремонта спортивных учреждений в муниципалитетах. Она стартует уже в 2023 году и рассчитана на 5 лет.

- Стадионы, бассейны, спортшколы - все это ждут наши жители, - напоминает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - В этом году мы отремонтировали спорткомплекс в Наро-Фоминске, реконструировали стадионы во Власихе, построили в Мытищах, завершаем долгожданный ремонт бассейна в Черноголовке. А в 2023-2027 годах обновим еще полсотни объектов.

Напомним, что в Московской области на текущий момент насчитывается около 12 тысяч различных спортобъектов. Их текущее состояние было тщательно проанализировано и специалисты в итоге составили список 50 сооружений, которым капитальный ремонт нужен в первую очередь. В него вошли 23 стадиона, 17 залов, 8 бассейнов, 2 катка.

- Мы разрабатываем единый стандарт, который будет «зашит» в задание на проектирование, - сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. - Это и зона ресепшен, и зона ожидания, предполагаем вести трансляции тренировок для родителей, в кафе предусмотреть Wi-Fi.

Планируется, что уже до конца 2023 года капитально отремонтируют первые десять объектов - стадионы в Королеве, Ногинске, Чехове и Коломне, спорткомплексы в Балашихе и Химках, бассейны в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах, спорткомбинат в Наро-Фоминском округе, спортивный корпус с двумя залами и бассейном в Ступине.