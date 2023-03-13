Собянин: До конца этого года завершится реконструкция Дмитровского путепровода

На севере столицы продолжается масштабное обновление Дмитровского путепровода недалеко от станции метро «Петровско-Разумовская». Фото: stroi.mos.ru

На севере столицы продолжается масштабное обновление Дмитровского путепровода недалеко от станции метро «Петровско-Разумовская». Фактически все конструкции строят заново. Сооружение проходит через пути Октябрьской железной дороги (будущий МЦД-3. - Прим.).

«Дмитровский путепровод, построенный в 1965 году, исчерпал свои физические возможности, и в 2020 году мы приняли решение о его реконструкции, - сказал сегодня, 13 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра сооружения. - Сложный объект в связи с тем, что нам необходимо было не останавливать движение по Дмитровскому шоссе. Это невозможно. Поэтому вначале построили временный путепровод, сейчас строим основной. До конца этого года все основные работы должны быть выполнены».

Мэр напомнил, что обновленный путепровод не только улучшит движение автомобилей. Он также необходим для запуска МЦД-3.

«Расширяются границы, увеличивается движение поездов, и требуются другие характеристики для этого путепровода», - уточнил Собянин.

КОНКРЕТНО

Во время реконструкции Дмитровского путепровода построят и обновят два километра дорог. Сюда входят:

- сам путепровод длиной 312 метров с четырьмя полосами движения в каждом направлении;

- соседние с ним улицы;

- съезды - с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе; с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду; с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе в сторону центра и на Верхнюю аллею; с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе в сторону области.

Кроме того, около будущего сооружения поставят защитные экраны длиной 102 метра. Параллельно переложат 19,3 километра инженерных коммуникаций.

На сегодня путепровод готов на 56%.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После обновления путепровода:

- ускорятся поездки по городу для жителей Тимирязевского и Бутырского районов, а также районов Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковского района, в которых всего сейчас живет около 420 тысяч человек;

- водители смогут проехать по Дмитровскому шоссе на шесть минут быстрее. Этот участок шоссе разгрузится до 17%;

- нагрузка на Ботаническую улицу снизится на 6%;

- безопаснее станет проезд составов Октябрьской железной дороги после запуска линии наземного метро МЦД-3 и высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

ЦИФРЫ

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2011 года в столице за счет городского бюджета построили и реконструировали 21 автомобильный путепровод через железнодорожные пути.

Сейчас идёт проектирование, реконструкция и строительство 17 путепроводов. Среди них, например, путепровод через пути Савёловского направления МЖД, соединяющий улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей; путепровод «Текстильщики-1» на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы; четыре путепровода через пути Октябрьской железной дороги, соединяющие Валаамскую улицу и улицу Академика Королёва.