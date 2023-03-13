В 2023 году откроют пешеходный переход под Дмитровским шоссе и МЦД-1

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Маршруты пешеходов в разных районах столицы становятся безопаснее. Для этого не только ремонтируют действующие подземные переходы, но и строят новые. Один из них пройдёт под Дмитровским шоссе в районе дома 29 и железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги. Подробностями проекта поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас специалисты заняты устройством лестничного схода № 1, - рассказал глава ведомства. - Параллельно идет разработка котлована лестничного схода № 2 и монтаж дождевой канализации. Полностью завершить работы планируется в октябре 2023 года».

По его словам, длина подземного пешеходного перехода - 84 метра. В нем поставят три лифта для маломобильных жителей. Помимо этого, во время благоустройства высадят 50 лип и кленов, а также 1,2 тысячи кустарников.

Сход №1 разместят на нечетной стороне Дмитровского шоссе, сход №2 – на четной стороне. Через сход №3 можно будет выйти к жилым домам на улице Яблочкова. Благодаря этому пешеходам станет проще перебираться через Дмитровское шоссе и железную дорогу.

«Строительство пешеходного перехода продиктовано интенсивностью движения на Савеловском направлении Московской железной дороги из-за запуска МЦД-1», - уточнил Загрутдинов.

При этом он подчеркнул, что строители применяют закрытый способ сооружения, поэтому проводимые работы не нарушают расписание поездов. Развитие транспортной инфраструктуры города идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, напомнил глава ведомства.