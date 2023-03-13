Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в 2022 году в поликлиники области привлекли около 1000 новых врачей

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Московская область активно решает вопрос с дефицитом медицинских специалистов. Подобная проблема есть во всех российских регионах, включая столицу. В Подмосковье разработали целую систему мотиваций для медиков, которые готовы переехать в регион. Это не только достойные зарплаты, но и ежемесячные губернаторские доплаты до 32 тыс. рублей участковым терапевтам, педиатрам и врачам общей практики, а также другие бонусы - в том числе возможность получить квартиру по социальной ипотеке (область покрывает первоначальный взнос и основное тело кредита, а медработник ежемесячно погашает только проценты по кредиту) и компенсация расходов на аренду жилья. И такой подход, конечно, приносит результат.

О привлечении врачей в подмосковные поликлиники Московской области Андрей Воробьёв рассказал сегодня на совещании с руководством областных министерств и главами муниципалитетов.

Наиболее частый вопрос, который задают нам жители - доступ к участковому педиатру и терапевту, а также узкому специалисту. Этому мы уделяем персональное внимание, - отметил Андрей Воробьёв. - В прошлом году обеспечили заметный прорыв, у нас был положительный баланс - плюс 567 врачей и 390 медсестер.

По словам губернатора, тем не менее дефицит медработников все еще сохраняется - требуются еще около 1700 человек. При этом в целом в системе здравоохранения работают около 113 тысяч сотрудников. 25 тысяч из них - врачи, еще 48 тысяч - сотрудники среднего медперсонала.

Наша задача - чтобы мы, каждый на своем месте, продолжали активно заниматься привлечением врачей, - подчеркнул Андрей Воробьёв. - Если в 2023 году баланс также будет положительным, это и станет теми самыми переменами, которые мы должны обеспечивать.

Самые востребованные врачебные специальности, специалистки по которым не хватает в поликлиниках - невролог, офтальмолог, врач УЗИ, оторинолоринголог, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог, кардиолог, детский стоматолог, врач функциональной диагностики, эндокринолог.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Степанюка, еще в 2021 в списке муниципалитетов из так называемой «красной зоны», где существует наибольший дефицит медиков, было 23 городских округа. Однако всего за году из число сократилось вдвое - до 12.

Ряд из муниципалитетов дали существенный рост - это Мытищи, Волоколамск, Дзержинский, Наро-Фоминский, Долгопрудный. А вообще наиболее благополучные в части кадрового обеспечения - г.о. Шатура, Серебряные Пруды, Клин, Ступино, Люберцы, Коломна, - доложил губернатору министр.