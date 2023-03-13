Дороги, развязки, переходы: Губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву доложили об открытии в 2023 году еще 22 дорожных объектов

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В течение 2023 года в Московской области запустят 22 новых объекта дорожной инфраструктуры. Эту тему губернатор Андрей Воробьёв обсудил с членами регионального правительства и главами муниципалитетов во время еженедельного совещания. Речь идет о строительстве новых автомобильных дорог, развязок и надземных переходов.

- Федеральные трассы, скоростные платные магистрали, многоуровневые развязки и мосты - это все формирует новый надежный транспортный каркас столичного региона, разгружает наши города, создает новые возможности для экономики, - напомнил губернатор.

В текущем году программа стройки новых дорог будет продолжена.

- Нам важно контролировать каждый этап этой работы: подготовку проектно-сметной документации, экспертизу, выбор подрядчика и сам ход строек, - сказал Андрей Воробьёв.

Зампред Правительства Мособласти Анна Кротова доложила, что в прошлом году на территории Подмосковья сдали 22 важных транспортных проекта. В текущем году результат будет повторен.

К слову, среди главных успехов 2022 года специалисты называют Северный обход Лобни, улицу Туполева в Жуковском (она здорово разгрузила дорогу, по которой жители города и соседнего Раменского едут в Москву), участок М-12 от ЦКАД до А-108, развязку в Мытищах. В общей сложности транспортная ситуация улучшилась для 4 млн жителей городских округов Московской области.

- Добрая половина крупных объектов сегодня вводится досрочно - это уже стандарт для Подмосковья, - рассказала Анна Короткова. - И мы делаем все возможное, чтобы темпы росли.

Итак, в планах на 2023 год - открытие 22 объектов общей длиной более 75 километров. В этом списке стройка нового участка на трассе М-5 «Урал», который выведет из нескольких населенных пунктов транзитный транспорт. А благодаря реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах около полумиллиона жителей области смогут добираться по этой дороге в Москву и обратно на 30 минут быстрее. Также впереди реконструкция Каширского шоссе, строительство новых дорог в Истре, Одинцове и других муниципалитетах.

- Коллеги, просьба еще раз посмотреть все те объекты, которые строятся - не важно федеральные они, региональные или муниципальные. Наша задача - завершать их в срок и качественно, потому что все они имеют значение для жителей области, - подытожил Андрей Воробьёв.