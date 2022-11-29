Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: С 29 ноября в регионе начинают выдавать жилищные сертификаты жителям Херсонской области

Фото пресс-службы правительства МО

С сегодняшнего дня в Московской области начинают выдавать жилищные сертификаты для жителей Херсонской области, переехавших в другие регионы России. Напомним, на эти сертификаты можно купить квартиру или дом. При этом количество денег, пописанных в сертификате, высчитывается по нехитрой формуле. 83 420 рублей - средняя стоимость квадратного метра жилья по стране. Эта величина умножается на метраж, положенный семье при том или ином количестве человек. Если одиноко проживающий гражданин России из Херсонской области имеет право на минимум 33 квадратных метров, то семья из двух человек - на 42 «квадрата», а из трех и более - уже из расчета по 18 м² на каждого.

Помимо этого жители Херсонской области могут оформить единовременную выплату - 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

- Ежегодно десятки тысяч человек приезжают в Подмосковье, чтобы начать новую жизнь, найти хорошую работу, обосноваться, создать семью. В этом году среди них много жителей новых территорий, которые по понятным причинам были вынуждены оставить свой дом, - рассказывает губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Федеральное правительство приняло важное решение поддержать семьи, которые прибыли из Херсонской области - там сейчас особенно опасно и сложно. Благодаря жилищному сертификату люди могут купить квартиру или дом в Подмосковье.

Губернатор подчеркнул, что власти региона делают все, чтобы максимально облегчить процесс получения сертификата.

- На сегодняшний день мы получили более 2000 заявок на жилищный сертификат и выплату. Постараемся оперативно отработать каждую, оказав людям максимум поддержки и внимания.

Известно, что по 130 заявкам уже приняты положительные решения, остальные в работе.

В Подмосковье жители Херсонской области могут оформить жилищный сертификат двумя способами:

1. Обратившись в офис «Мои Документы» на территории любого городского округа Московской области.

2. Самостоятельно заполнив заявку на портале госуслуг Московской области www.uslugi.mosreg.ru (см. раздел «Дом и ЖКХ» - «Господдержка»).