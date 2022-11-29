Выставки, спектакли, фотозоны в парках: Проект «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря

Фото пресс-службы правительства МО

В первый день зимы (1 декабря выпадает на четверг) Московская область запускает свой традиционный ежегодный проект «Зима в Подмосковье». В нынешнем году его формат будет несколько изменен - программа составлена с упором на семейный отдых и развлечения для детей.

- 1 декабря зажжением иллюминации и елок на центральных площадях Подмосковья стартует уже традиционная программа «Зима в Подмосковье». А 3 декабря к программе официально присоединятся парки! - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. - В этом сезоне упор в программе сделан на мероприятия для детей и семейной аудитории. Посетителей парков ждут уютные фотозоны, творческие и танцевальные мастер-классы, мягкие арт-объекты, дружеские посиделки с чаепитием, а любителей активного отдыха - спортивные соревнования, хоккейные турниры, катание с горки.

Традиционно важными площадками «Зимы в Подмосковье» станут музеи. Они подготовили для детей новогодние интерактивы и концерты. Например, музей-заповедник А.П. Чехова приглашает гостей на костюмированное представление «Елка у Чеховых или путешествие за волшебным зернышком», Серпуховский историко-художественный музей - на шоу «Мир сказок», а музей-заповедник «Зарайский кремль» - на выставку «Русская тройка».

- В этом году мы делаем упор не на массовые гуляния и развлекательные шоу, а на более камерные форматы и семейные мероприятия в Подмосковных театрах, музеях, парках и домах культуры, - сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - Например, наши государственные театры покажут более 100 новогодних спектаклей, муниципальные - более 300.

В подмосковных домах культуры проведут более 3 тысяч различных мероприятий.

Кроме того, в парках культуры и отдыха 25 городских округов этой зимой будут организованы 29 спектаклей на льду от суперзвезд российского фигурного катания: Татьяна Навка привезет в Московскую область ледовую версию сказки «Царевна-лягушка», Илья Авербух - свой знаменитый «Ледниковый период», Евгений Плющенко - «Сказки Евгения Плющенко».

Одной из главных площадок этой зимы в Подмосковье станет территория Главного храма Вооруженных Сил РФ, который находится в Одинцовском городском округе. Здесь, напомним, расположен самый большой каток Московской области (5,5 тысяч квадратных метров!), а также четыре тюбинговые горки, на которых можно кататься и детям, и взрослым. За неделю до Нового года, 24 декабря, здесь стартует фестиваль «Зимняя сказка», который продлится до 26 февраля.

Источник пресс-служба правительства МО

КСТАТИ

Помимо различных мероприятий в Подмосковье для жителей и туристов приготовили:

- 153 лыжные трассы,

- 194 катка,

- 571 хоккейная площадка,

- 20 горнолыжных курортов («горнолыжки» начали открываться еще на прошлой неделе).