В 2023 году в Кузьминках появится жилой дом для участников реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
На юго-востоке столицы в Кузьминках уже в следующем году построят жилой дом для переселенцев реновации. Его адрес - Волгоградский проспект, владение 155.
«В здании сейчас ведется монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы, благоустройство территории», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Глава ведомства рассказал подробнее о проекте новостройки.
ЧТО СДЕЛАЮТ
Новостройка из двух секций будет выглядеть так:
- фасады - с облицовкой керамическим кирпичом, а также корзинами под кондиционеры;
- остекленные лоджии;
- 150 квартир (однокомнатных – 30, двухкомнатных – 90, трехкомнатных - 30). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовых ящиков;
- лифты на 400 и 1 000 кг, с визуальной и тактильной информацией;
- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли. Это позволит мамам с колясками и маломобильным гражданам легко и быстро заходить в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью около входа защитит от скольжения в любое время года;
- подземный паркинг.
Во дворе:
- высадят деревья и кустарники;
- разобьют газоны и цветники;
- поставят детскую и спортивную площадки;
- обустроят места для отдыха взрослых.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Вся информация о программе - в спецпроекте mos.ru.