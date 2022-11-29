В 2023 году в Кузьминках появится жилой дом для участников реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На юго-востоке столицы в Кузьминках уже в следующем году построят жилой дом для переселенцев реновации. Его адрес - Волгоградский проспект, владение 155.

«В здании сейчас ведется монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы, благоустройство территории», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства рассказал подробнее о проекте новостройки.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Новостройка из двух секций будет выглядеть так:

- фасады - с облицовкой керамическим кирпичом, а также корзинами под кондиционеры;

- остекленные лоджии;

- 150 квартир (однокомнатных – 30, двухкомнатных – 90, трехкомнатных - 30). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовых ящиков;

- лифты на 400 и 1 000 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли. Это позволит мамам с колясками и маломобильным гражданам легко и быстро заходить в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью около входа защитит от скольжения в любое время года;

- подземный паркинг.

Во дворе:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- обустроят места для отдыха взрослых.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Вся информация о программе - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников реновации.