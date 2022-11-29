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Общество29 ноября 2022 12:55

О цифровизации в работе мировых судей Подмосковья расскажут на выставке в Кремле

Она станет частью X Всероссийского съезда судей
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Фото Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (официальный сайт)

Фото Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (официальный сайт)

Московская область, как известно, на лидирующих позициях среди регионов России по развитию и внедрению цифровизации. Это касается самых разных направлений - «цифра» не только облегчает для обычных граждан процесс получения десятков госуслуг, не только улучшает информационные базы, но и делает более эффективной работу представителей многих профессий.

Так, опыт цифровизации в системе мировых судей Московской области специалисты из других регионов России смогут изучить С 30 ноября до 1 декабря на специализированной выставке в Государственном Кремлевском Дворце. Выставка «Мировая юстиция Московской области в эпоху цифровых технологий» пройдет в рамках X Всероссийского съезда судей.

«Она посвящена современному этапу развития института мировых судей Московской области: как новые технологии помогли усовершенствовать процесс судопроизводства и к каким показателям привели эти нововведения», - сообщили в Управлении мировых судей Московской области.

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