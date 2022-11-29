О цифровизации в работе мировых судей Подмосковья расскажут на выставке в Кремле

Фото Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (официальный сайт)

Московская область, как известно, на лидирующих позициях среди регионов России по развитию и внедрению цифровизации. Это касается самых разных направлений - «цифра» не только облегчает для обычных граждан процесс получения десятков госуслуг, не только улучшает информационные базы, но и делает более эффективной работу представителей многих профессий.

Так, опыт цифровизации в системе мировых судей Московской области специалисты из других регионов России смогут изучить С 30 ноября до 1 декабря на специализированной выставке в Государственном Кремлевском Дворце. Выставка «Мировая юстиция Московской области в эпоху цифровых технологий» пройдет в рамках X Всероссийского съезда судей.

«Она посвящена современному этапу развития института мировых судей Московской области: как новые технологии помогли усовершенствовать процесс судопроизводства и к каким показателям привели эти нововведения», - сообщили в Управлении мировых судей Московской области.