С начала года в Москве снесли 50 домов в кварталах реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В столичных районах продолжается реновация жилья. При этом не только строят и заселяют современные дома, но ещё и освобождают обновляемые кварталы от устаревших зданий.

«С начала этого года по программе реновации мы уже снесли 50 ветхих жилых домов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Больше всего их находится на востоке столицы – 14 зданий. Всего же с момента старта в столице демонтировано 130 домов. Рекордсменами среди округов стали Западный – 23 дома, Северо-Восточный и Юго-Западный - по 18 зданий».

Напомним, все дома по программе реновации демонтируют по технологии «умного сноса». Ее главные преимущества - безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. При этом основных операций всего пять:

- поэлементная разборка на металл, дерево, стекло, изоляционные материалы;

- сортировка по контейнерам;

- переработка на специальных полигонах;

- демонтаж «скелета» здания при помощи экскаватора;

- дробление крупных кусков бетона на полигоне, например, в крошку для ремонта дорог, засыпки котлованов и траншей.

ЦИФРЫ

В Москве в программе реновации участвуют 5 175 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживает порядка 1 миллиона человек.

Сегодня идёт или уже завершилось переселение жителей 568 домов в 222 дома-новостройки. Всего переселяется 96,4 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 82 тысячи человек.

Для программы подобрана 561 стартовая площадка на 9 миллионов квадратных метров жилья. Они находятся во всех округах столицы, максимально близко к пятиэтажкам, внесенным в список реновации.

В разных кварталах города уже построено 222 новых жилых дома общей площадью 3 миллиона «квадратов». Кроме того, продолжается проектирование и строительство 393 домов общей площадью 7,2 миллиона квадратных метров.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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