Компания из Подмосковья передала российским военным мобильные комплекты средств гигиены

Фото пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Подмосковная компания, выпускающаяся бытовую химию, передала российским военнослужащим мобильные комплекты средств гигиены. Речь идет о наборах, в которые входят 22 одноразовые капсулы - мыло, гель для стирки, средство для мытья посуды и продуктов. Предприятие отправило 75 уже собранных наборов и еще около 4,5 тысяч отдельных капсул, из которых можно в дальнейшем формировать такие же наборы. Также компания переслала канистры со 100 литрами жидкого мыла.

- Сейчас эта компания реализует проект по модернизации своего производства, который позволит расширить выпуск этой важной продукции, - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - В него будет инвестировано порядка 165 млн рублей. Частично компенсировать затраты на развитие производств, а группа компаний выпускает не только бытовую химию, позволяет полученная ей субсидия в размере 1,3 млн рублей.