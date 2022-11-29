В Московском областном противотуберкулезном диспансере ввели в работу новый аппарат МРТ

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные власти закупили новый магнитно-резонансный томограф для Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Его установили, отстроили и уже запустили в работу в Мытищинском филиале МОКПД. Современную технику приобрели по распоряжению губернатора Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Это первый аппарат МРТ в областном противотуберкулезном диспансере, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Он предназначен для проведения магнитно-резонансной томографии пациентам, находящимся на амбулаторном и стационарном лечении.

По словам Светланы Стригунковой, специалисты, которые далее будут работать на технике, прошли обучающий курс.

- На покупку оборудования и ремонт кабинета было направлено более 90 млн рублей.

Благодаря запуску новой техники областной диспансер сможет повысить качество лечения своих пациентов.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тем временем в Раменской больнице появился новый рентген-кабинет - старый аналоговый аппарат, который работал в хирургическом корпусе, заменили современной техникой, а помещение отремонтировали.

- Это уже второй рентгенаппарат, который мы запускаем в Раменской больнице с начала года, - отметила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Также ранее здесь были введены в работу маммограф и флюорограф.