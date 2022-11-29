Взял в аренду и продал. В Москве судят афериста, продавшего чужой самолет

Соколов заключил соглашение в аэропорту Вильнюса с владельцем воздушного судна и получил самолет в аренду. Фото: УТ МВД России по ЦФО

Заняться продажей самолета - это не утюг перепродавать через сайты с объявлениями. Хотя даже на таких порталах порой можно встретить предложения по продаже самолетов. Жителю Воронежа показалось, что у него тоже получится. Причем, своего лайнера у него не было. Взял в аренду, а потом выставил на продажу. И даже продал.

- Однако новому собственнику воздушного судна стало известно, что документально он таковым не является, и обман вскрылся, - рассказали kp.ru в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Савеловский суд уже вынес приговор - за мошенничество мужчине придется отбывать реальное наказание в тюрьме.

Взял в аренду, а потом продал

За большими заработками 44-летний житель Сергей Соколов отправился из Воронежа в Москву. Устроился в компанию по оптовой торговле машин и оборудования, за короткое время разобрался во всех рабочих схемах и занял руководящую должность. Стал советником воронежской ООО «Авиакомпания «Эйр Экспресс», которая занимается перевозкой воздушного грузового транспорта.

Тогда же и решил поработать с более крупной «птицей» и заключил договор о лизинге подержанного самолета. Право собственности авиалайнера не менялось при этом - имущество числилось за иностранной фирмой. Но опция выкупа его за 3 млн долларов предполагалась. Соколов заключил соглашение в аэропорту Вильнюса с владельцем воздушного судна и получил самолет в аренду.

«Птичку» перегнали в Россию. И уже здесь Соколов подготовил липовые документы о передаче авиалайнера в собственность подставной фирмы. После этого он запросто смог снять самолет с регистрационного учета в реестре гражданских судов Литовской Республики. А позже, выступая в качестве представителя компании-собственника, произвел процедуру таможенного оформления самолета с внесением его в единый государственный реестр России.

- После этого подставная фирма продала его иностранной транспортной компании. Однако весь обман с документами вскрылся, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Фото: УТ МВД России по ЦФО

Реальный срок

Дело по факту мошенничества на сумму ущерба свыше 104 млн рублей рассматривали в Савеловском районном суде. Факты о подделке документов были собраны, и отрицать это было бессмысленно.

- Свою вину подсудимый отрицать не стал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - рассказала kp.ru Мария Михайлова, пресс-секретарь Савеловского суда города Москвы.

- А почему дело рассматривали в Москве?

- Предполагаемая сделка планировалась в Москве. Поэтому по месту оформления документов.

Самолет уже вернули законному владельцу в Литву, а сам Сергей Соколов готовится к совсем другим условиям жизни. Известно, что за аферу понесет наказание пока только Соколов, однако следователи продолжают устанавливать причастных к делу. Юристы говорят, что за свои деяния аферист мог получить срок почти в три раза больше.

- Данный мошенник обладал рядом компетенций, как в бизнесе, так и в праве, потому что сложить все пазлы данной экономической аферы непросто. Это такой современный представитель Остапа Бендера, - прокомментировал kp.ru юрист Александр Карабанов.

- Он мог обойтись просто штрафом?

- Бывают дела, когда даже по статьям, где предусмотрено исключительно тюремное заключение, назначают крупный штраф. По части 4 статьи «Мошенничество» максимальное наказание значится до 10 лет лишения свободы, а тут он получил 3,5 года. Фактически же материального ущерба причинено не было, собственник самолета с деньгами не расстался, воздушное судно ему вернули. И как мы знаем, сам обвиняемый признал свою вину. Это все учитывается в суде.