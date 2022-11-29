«До сих пор под наркотиками?»: Женщина, которая сбила насмерть маму с ребенком в Москве, удивила всех в суде

Экспертиза установила, что в момент аварии Украинская находилась в состоянии наркотического опьянения Фото: соцсети

В Хорошевский суд только что доставили участницу ДТП, в котором погибла женщина и ее 4-летний сын. Следствие просит арестовать 37-летнюю Наталью Украинскую - водительницу иномарки, которая вечером в воскресенье на улице Свободы выехала на тротуар и сбила троих человек. Выжила только годовалая девочка, в момент удара малышка находилась в коляске и отлетела на несколько метров, упав в снег.

Экспертиза установила, что в момент аварии Украинская (работающая, к слову, администратором в кафе) находилась в состоянии наркотического опьянения.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, погибшая женщина оказалась русской женой предпринимателя из Чечни. Елена несколько лет приняла ислам и родила выходцу из Грозного двоих детей. Маленькую девочку сегодня выписали из больницы и передали родственникам.

Журналистам разрешили снять Наталью Украинскую только один раз - когда ее заводят в зал суда. Женщина всех сильно удивила: шла на заплетающихся ногах, будто до сих пор находится под действием препаратов. «Она до сих пор под наркотиками?» - перешептывались журналисты.

К слову, заседание решили провести в закрытом режиме, без присутствия представителей СМИ и зрителей. Почему - можно только догадываться.

Отметим, что ранее расследованием занималась полиция, но из-за широкого резонанса материлы дела были переданы в Следственный комитет.

- Сотрудники СК впервые допросят Украинскую уже после заседания о мере пресечения, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Позднее Хорошевский суд Москвы отправил под стражу Наталью Украинскую.

Сама женщина и ее адвокаты просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо залог.

Женщина была задержана по статье 91 УПК РФ, в отношении нее вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)

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