В 2023 году откроют пешеходный переход через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда

Движение в столице ускоряется с каждым годом. Чтобы пешеходам было комфортнее, по всему городу строятся подземные переходы. Один из них пройдёт под железнодорожными путями МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда, владение 19. Сооружение длиной 61 метр уже прокладывают на северо-западе Москвы. Как сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов, переход в Покровском-Стрешневе будет полностью готов в третьем квартале этого года.

«Проектом также предусматривается монтаж лестничных сходов и двух лифтов грузоподъемностью тысяча килограммов, предназначенных для нужд маломобильных групп населения», – отметил глава ведомства.

По его словам, сейчас сооружаются основные конструкции пешеходного перехода - тоннельная часть, лестничные и пандусные сходы. Конструкции возводят двумя способами. Закрытый позволяет проложить переход под действующими путями Рижского направления. При этом открытым способом сооружение строят на остальных участках. Параллельно в переходе разместят также технические помещения эксплуатирующих организаций. Сюда входят щитовая ГБУ «Гормост», щитовые снегоудаления, диспетчерская, насосная, машинные помещения лифтов. После ввода его в эксплуатацию более чем у 60 тысяч жителей района появится безопасный переход через пути МЦД-2.

В рамках развития транспортного каркаса столицы в этом году запланировано за счет средств Адресной инвестиционной программы построить 70,1 километра дорог, 33 искусственных сооружения и 19 пешеходных переходов.