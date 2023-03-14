Для участников реновации в районе Останкинский начали строить два жилых корпуса

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы

На севере столицы в районе Останкинский продолжается реновация жилых кварталов. На земельном участке 11А.1 на улице Бочкова приступили к возведению двух жилых корпусов. В них переедут участники программы.

«Сейчас специалисты заняты устройством шпунтового ограждения и фундаментной плиты паркинга, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году».

По его словам, для этих новостроек выбрали индивидуальный проект. Каждый корпус будет разной высоты. Под внутренним дворовым пространством разместится подземная одноуровневая автостоянка.

КОНКРЕТНО

Дома будут выглядеть так:

- фасады - с трехслойными стеновыми панелями, облицованными пиленым кирпичом, а также с декоративными корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 488 квартир (однокомнатных – 129, двухкомнатных – 266, трехкомнатных – 93). Для маломобильных жильцов - три квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также со специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - для размещения социальных, коммерческих и культурных учреждений;

- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, колясочные, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жителей;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года;

- системы охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, видеонаблюдение.

Во дворе:

- детская игровая площадка;

- спортивная площадка;

- места для отдыха взрослых.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/