В учебном корпусе в районе Богородское почти построен первый этаж

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На востоке столицы появится новое учебное заведение в районе Богородское (ВАО) на улице 2-я Гражданская.

«В здании завершается возведение монолитных конструкций первого этажа, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Корпус рассчитан на 400 учащихся».

По его словам, здесь смогут обучаться школьники с 5 по 11 классы. Для них откроют универсальные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, кабинеты для изучения иностранного языка, кабинет программирования и другие учебные классы. Для детей также появится многофункциональный информационный библиотечный центр.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Школу оснастят в том числе IT-полигоном, кабинетами предпрофессиональной подготовки и психолога. Кроме того, в здании разместятся спортивный зал и зал для праздников и учебно-познавательных событий.

«Всего сейчас Департамент строительства ведет строительство более 30 объектов образования, - уточнил глава Департамента Рафик Загрутдинов. - Пять из них - в Восточном округе Москвы».

Кроме этого, руководитель Департамента строительства подчеркнул, что лидером по вводу образовательных учреждений станет Северный округ столицы: здесь планируется ввести в эксплуатацию 10 образовательных объектов на более чем 4 тысячи мест: 5 детских садов, 4 учебных корпуса и школу на 1100 мест в районе Молжаниновский (САО).