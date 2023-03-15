Соглашайся хотя бы на рай в гараже: В Москве и Подмосковье начали выставлять на продажу необычные квартиры

Для кого-то такое жилье - возможность перекантоваться перед покупкой настоящей квартиры. Фото: avito.ru

Стучусь в железную дверь. Бокс номер 135. На первый взгляд - один в один как две сотни таких же дверей, выстроившихся в ряды на территории гаражного кооператива в подмосковных Химках. Но только в нее врезан глазок. И через него меня сейчас кто-то разглядывает. Наконец клацает внутренняя щеколда. Появляется невысокий мужчина лет пятидесяти.

- Я по объявлению!

Хозяин кивает. И запускает меня внутрь.

ВОДА - ИЗ КОЛОНКИ

Гараж в Химках. Фото: avito.ru

В последнее время подобных объявлений становится все больше. «Продаю гараж. Можно под жилье». И фотки. Обшитые деревом стены по шику 1990-х. Шкаф. Кровать. Санузел.

Гараж на улице Репина в Химках размером в 18 квадратов владелец оценил в 1,3 млн рублей.

- Я здесь пять лет прожил после развода, - объясняет Александр. - Сейчас взял участок в другом районе. Домик поставил. Поэтому и продаю.

Готовка еды - на плитке. Телевизор. Стиральная машина. Санузел - раковина, унитаз и душ.

- У вас здесь и водопровод есть?

Александр открывает люк в полу. Там у него оборудованы самодельные коммуникации. Большой бак с водой. Наверх вода подается с помощью электрического насоса. От них и питается весь санузел.

- Воду вожу на машине с колонки. Тут около километра. Беру с собой десять двадцатилитровых канистр. Заливаю в бак. Я один - мне хватает на неделю примерно. Хотя я душ каждый день принимаю.

В химкинском гараже - санузел, как в стандартной однушке. Фото: avito.ru

- И куда вся эта вода уходит?

- А я под гаражом септик выкопал…

«ЗДЕСЬ МОЖНО ЖИТЬ ОЧЕНЬ ЭКОНОМНО»

По словам мужчины, вся его «коммуналка» - расходы на электроэнергию. Мол, даже зимой больше 4 - 5 тысяч рублей никогда не платил. Плюс раз в год нужно вносить членский взнос в гаражный кооператив - 6 тысяч.

- Здесь можно очень экономно жить! - нахваливает свои хоромы Александр. - И тихо. Машину оставляю у гаража, никто не тронет. Посторонние не пройдут - на выезде охрана. Соседи спокойные. Ленинградка в ста метрах. До электрички одну остановку на автобусе проехать надо. Говорю же: шикарное место.

- Цену сбавите?

- А смысл? Вы уже пятый человек, который приезжал смотреть за последние несколько дней. Думаю, скоро с кем-нибудь оформим сделку.

Если разделить сумму на количество квадратных метров, получается 72 тысячи рублей за квадрат. Средняя стоимость метра в однушке в тех же Химках - 120 тысяч. И с учетом большей площади выложить придется сразу миллионов пять, не меньше. А тут хоть и спартанские условия, прописаться нельзя, зато относительно недорого и «свое»! Наверное, многие примерно так и размышляют.

ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА

На территории Москвы подобных объявлений практически не найти. А вот в области - завались. Вот несколько вариантов.

550 тысяч рублей. Поселок Монино (45 км до Москвы). Небольшой гараж - 24 кв. м. Зато утеплен. Есть раскладной диван. Стены украшены картинами с полуобнаженными женщинами и бабушкиными коврами. «Машина не ставилась, - доверительно сообщает продавец. - Гараж использовался для приятного досуга». Воды нет. Из техники - только обогреватель и микроволновка.

2 млн рублей. Двухэтажный гараж в Сергиевом Посаде. Второй этаж - мансарда с новым стильным диваном, электроплитой и небольшим кухонным гарнитуром.

В Щелкове - зал 66 кв. метров: хоть на велосипеде гоняй. Фото: avito.ru

2,2 млн рублей. Гараж на окраине Щелкова. Огромный (66 кв. м) зал, пол которого устлан коврами. Вдоль стены пара диванов и длинный низкий столик. Восточный лоск. Такой же площади подвал.

4,8 млн рублей. За эту цену продается жилой гараж в 142 кв. м в Жуковском.

ЗАКОННО-НЕЗАКОННО

Проживание в гаражах (нежилых помещениях) никак не укладывается в содержание статьи 23 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». Жильца оттуда проверяющие органы должны выселить. Вот только кто этим реально будет заниматься - вопрос.

- Если у человека в гараже есть спальное место или, например, стиральная машина, нужно еще доказать, что он там на самом деле живет, - объяснил «КП» анонимно сотрудник одного из силовых ведомств. - Участковые или патрульные время от времени делают рейды по гаражным кооперативам, но забирают в основном только мигрантов. Если хозяин - россиянин с пропиской в другом районе, а гараж у него в собственности, никто его не трогает.

КОММЕНТАРИЙ РИЕЛТОРА

«За такие деньги лучше купить квартиру в Подмосковье»

- Объявления о продаже гаражей, оборудованных под жилье, были всегда, - говорит член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Но это больше южная история, на Черноморском побережье - в Анапе или Геленджике - целые гаражные комплексы были, где второй этаж строений оборудован как жилые комнаты. По документам это продавалось как некая коммерческая недвижимость.

- Насколько адекватны цены на жилые гаражи в Москве или Подмосковье?

- Относительно стоимости настоящего жилья - плюс-минус адекватные. Это недорогие варианты для людей, которым негде жить и нужна доступность, например, к месту работы. Но при этом небольшая цена с лихвой объясняется большим количеством неудобств. Нет никакой особой инфраструктуры, нужно что-то придумывать со сливом воды, могут быть проблемы с электричеством, нет прописки, годами на плитке готовить тоже неудобно. Это варианты либо для тех, кто совсем на себе крест поставил, либо для молодежи, которой нужно где-то перекантоваться, поднакопить на покупку квартиры - пусть даже и в ипотеку. Хотя при желании за такие же деньги можно подыскать квартиру где-нибудь в дальнем Подмосковье. Наши жилые гаражи - это почти то же самое, что в США поселки из трейлеров. Правда, трейлеры с точки зрения удобств все-таки получше.