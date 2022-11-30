«Эстафета мужества передается из поколения в поколение»: В Подмосковье 11 детей наградили премией «Герои нашего времени»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

15-летний Артем Шулапов из подмосковного Ступина смущается, рассказывая о своем подвиге:

- Спал на первом этаже дома и среди ночи почувствовал резкий запах гари. Помог выбраться из огня маме и брату, вынес сестренку... - и объясняет, почему стесняется такого интереса журналистов к себе: - Себя героем не считаю, так как иначе не мог поступить. Речь шла о спасении родных и я сделал то, что должен был.

В Подмосковье вот уже пятый год - с 2018-го - каждое 29 ноября отмечают День юного героя. Он посвящен детям, которые совершили выдающиеся гражданские поступки, спасшие жизни других людей. В нынешнем году ко Дню юного героя было приурочено награждение волонтерской премии премии «Герои нашего времени» - в номинации «Юный герой». Церемония прошла в Музее Зои Космодемьянской под Рузой. Место выбрано не случайно. Потому что и выбор даты для Дня юного героя в свое время был напрямую связан с подвигом Зои...

«САМЫМ МЛАДШИМ - ВСЕГО 6 ЛЕТ»

В нынешнем году в списке награжденных одиннадцать мальчишек и девчонок из разных муниципалитетов Подмосковья.

- В минувшие выходные мы провели Премию «Герой нашего времени», наградили ребят в 7 из 8 номинаций. А еще одну - «Юный герой» - приберегли напоследок, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Это специальная премия для наших волонтеров, которые только делают первые шаги на этом поприще. Но это весьма заметные и может быть самые важные шаги в жизни, которые определят их судьбу.

Екатерина Швелидзе отмечает, что в Подмосковье ребят, которые проявили храбрость и мужество, спасая других людей, чествуют с 2017 года. (То есть, День юного героя был учрежден годом позже). За это время медали получили уже более 40 детей и подростков.

- И вот сейчас мы решили передать эстафетную палочку нашей Премии. Еще 11 детей получили награды. Самым младшим ребятам в этой номинации всего 6 лет.

«НИЗКИЙ ПОКЛОН КАЖДОМУ»

К слову, большинство награжденных в этом году - ребята, которые спасли утопающих. Свои заслуженные награды получили подруги Василиса Фомичева и Александра Боровикова из Истры (трехлетний мальчик съехал на тюбинге на реку, его понесло в водоворот, а девчонки сумели его вытащить), Александр Горелов из Шатуры и Павел Новожилов из Балашихи (заметили в воде захлебнувшихся ребят и первыми к ним доплывали), София Филиппова из Лосино-Петровского (спасла подругу, которая упала в воду с велосипеда, внезапно потеряв сознание), Александр Трунов из Щелково (вытянул за палку мальчика, упавшего в болото). Шохрух Эргашев оказал медицинскую помощь сверстнику, получившему ножевое ранение. Егор Алексеев из Луховиц первым заметил горящую траву - ветром огонь несло к домам, но мальчишка успел позвонить пожарных и тушил, пока не приехали взрослые. Артем Шулапов, как говорилось ранее, спас во время пожара свою семью.

Награды получили и родители, воспитавшие юных героев.

- В 2017 году Московская областная Дума приняла закон, в котором 29 ноября на территории региона устанавливается Днем юного героя. В этой дате переплелись история и современность, - говорит депутат Московской областной Думы Линара Самединова. - С одной стороны мы вспоминаем подвиг Зои Космодемьянской, которая за храбрость удостоена звания Героя Советского Союза. Она, как и советская разведчица Вера Волошина, были казнены фашистами именно в этот день - 29 ноября 1941 года. А с другой стороны мы сегодня чествуем современных героев, которые в ответственный момент не побоялись совершить храбрый поступок. Эстафета мужества передается из поколения в поколение. Низкий поклон каждому подростку и ребенку, который не дрогнул перед опасностью и предотвратил беду!