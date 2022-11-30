Реновация в районе Южное Тушино: Для новоселов готов дом на 96 квартир

Реновация ускоряется в каждом округе столицы. Ещё одна новостройка программы появилась в районе Южное Тушино на северо-западе города.

«На Лодочной улице, владение 11 ввели в эксплуатацию жилой дом для переселенцев на 96 квартир», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

Односекционный жилой дом создан по индивидуальному проекту и выглядит так:

- фасады - с отделкой керамогранитом и искусственным камнем, а также с декоративными корзинами под кондиционеры;

- 96 квартир (однокомнатных – 55, двухкомнатных – 20; трехкомнатных –17, четырехкомнатных - 4). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилой первый этаж - на нем разместятся магазины, аптеки, салоны красоты, кружки для детей;

- в вестибюле жилой зоны - лифтовой холл, колясочные, комната дежурного, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения;

- лифты на 400 кг и 1000 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов, системы охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдение;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов. Плитка с шероховатым покрытием около входа обезопасит от скольжения в любую погоду.

В благоустроенном и озелененном дворе:

- детская и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки;

- места для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru

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