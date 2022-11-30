В 2023 году под путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе появится подземный пешеходный переход

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Через МЦД-1 и Дмитровское шоссе недалеко от дома 29 проложат подземный пешеходный переход.

«Сооружение планируется завершить во втором квартале будущего года, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас ведётся разработка котлована для строительства тела пешеходного перехода и переустройство дождевой канализации».

По его словам, во время подготовки проекта решили использовать открытый и закрытый способы производства работ.

«Секция тоннеля под путями Савеловского направления Московской железной дороги и в полосе отвода железной дороги сооружается закрытым способом, - пояснил глава ведомства. - Это позволяет сохранить существующую инфраструктуру района без нарушения графика движения поездов Московской железной дороги».

Длина тоннельной части будущего перехода - 84 метра. В нем обустроят три лестничных схода с накладными колясочными спусками и три лифта для маломобильных пешеходов. Сход №1 разместится на четной стороне Дмитровского шоссе, сход №2 – на нечетной стороне. Сход №3 откроет выход к жилым домам на улице Яблочкова.

«Решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском движения по Московским центральным диаметрам», – уточнил Загрутдинов.