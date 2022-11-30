На Ковдорском ГОКе на линию выходят 10 новых карьерных БелАЗов

Первые именные БелАЗы уже работают в руднике Ковдорского ГОКа. Фото: Леонид ВОРОНИН

Ковдорский горно-обогатительный комбинат пополняет парк горной техники, выполняя стратегическую программу по увеличению объемов производства. Новая партия из 10 большегрузных самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 136 тонн уже поступила на комбинат и находится в сборке. На покупку новой техники «ЕвроХим» направил свыше 1,5 млрд рублей инвестиций.

Всем самосвалам присвоят имена ковдорчан, которые внесли значительный вклад в развитие предприятия. Это совместный проект Ковдорского ГОКа и холдинга «БелАЗ». Традиция присваивать новым машинам имена людей, вошедших в историю города и предприятия заложена в 2021 году с появлением машин с именами Почетных граждан Ковдора: геолога Константина Кошица, директора предприятия Алексея Сухачева и Владимира Бутакова, внесшего значительный вклад в развитие горнотранспортной системы комбината.

«Технические характеристики новых машин – маневренность, надежность, адаптивность к условиям открытых горных работ в широтах Заполярья дают нам уверенность, что они эффективно и долго послужат Ковдорскому ГОКу», - отметил главный инженер предприятия Алексей Данилкин.

Благодаря уникальности карьера и суровому заполярному климату, предприятие часто выступает в качестве испытательного полигона для белорусских гигантов. Многие ноу-хау разработчиков БелАЗа проходят испытания на Ковдорском ГОКе.

«На комбинате более полусотни единиц техники производства «БелАЗ» разной грузоподъемности и назначения, – говорит Игорь Бачев, начальник цеха технологического транспорта. – Работать на ней экипажу легче, комфортнее и безопаснее. Кроме того, все новые модели, изобретения и инновации опробуются и внедряются на Ковдорском ГОКе. Наши предложения принимаются конструкторами машин и воплощаются в жизнь».

Годовая производительность одного такого автосамосвала – без малого 1,2 млн. тонн. На новых машинах работают только опытные водители.

«Обновленный БелАЗ стал ещё более безопасным и комфортным, - уверен Алексей Яковенко, водитель цеха технологического транспорта. - Из кабины отличный обзор. Отдельный плюс – обновлённая система вспомогательного электроторможения. Когда едешь груженый по крутым спускам-подъёмам, управляемость самосвала остаётся под полным контролем».

Все именные автосамосвалы задействуют для перевозки руды из забоев карьера на переработку.